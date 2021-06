Il virus Joker è tornato: tutte le app da rimuovere per "salvare" lo smartphone

Ci risiamo. Un nuovo rapporto di Quick Heal Security Labs spiega che il noto malware "Joker"è tornato a far parlatre di sé: si nasconde in otto app sugli smartphone Android. Che cos'è? In parole povere, è un malware di tipo trojan che punta a rubare informazioni dallo smartphone tramite messaggi SMS, elenco contatti e informazioni presenti sul cellulare. Può anche interagire di nascosto con vari siti web e attivare a servizi a pagamento all'insaputa del proprietario del telefono.

Joker: il malware che ruba le info dal tuo cellulare (a caro prezzo)

Il problema è che un malware di questo tipo è chiaramente progettato per inserirsi all'interno della memoria dello smartphone e divenire un vero e proprio ''spyware'', raccogliendo tutti i dati personali dell'utente ignaro. Ma non è tutto: infatti è anche un ''adware'', uno di quei virus che fa di colpo comparire una valanga di pubblicità e pop-up sullo schermo dello smartphone. Non mancano gli utenti che hanno riferito di aver ricevuto la notifica di attivazione di alcuni servizi a pagamento mai richiesti.

Le app su cui sono puntati gli occhi di mezzo mondo Android e che nascondono il malware Joker sono le seguenti:

Auxiliary Message

Fast Magic SMS

FreeCamScanner

Super Message

Element Scanner

Go Messages

Travel Wallpapers

Super SMS

Tali app richiedono l’accesso alle notifiche dopo l’installazione: serve per ottenere molte informazioni, come i contenuti degli SMS. Le app di questo tipo chiedono anche l’accesso ai contatti per gestire telefonate (magari verso numeri o servizi a agamento), sempre senza che l’utente se ne renda conto. Joker aveva già fatto parlare di sé l’anno scorso: si diffonde a macchia d'olio sempre tramite app di sfondi e wallpaper e messaggistica.

Google ha prontamente rimosse tutte le suddette app dal Play Store, ma sono ovviamente ancora installate su molti dispositivi. Nel caso ne abbiate scaricata una o più d'una, rimuovetela (disinstallatela) senza perdere ulteriore tempo. 'Joker'', scoperto in passato da alcuni ricercatori informatici è considerato come uno dei più pericolosi malware del 2021.