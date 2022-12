Kindle Scribe: arriva in Italia il primo Kindle per la lettura e la scrittura

Kindle Scribe, la nuova generazione di Kindle che unisce la lettura alla scrittura, è disponibile su Amazon a partire da 369 euro. Con uno spessore di soli 5,8 mm, Kindle Scribe è dotato del primo schermo antiriflesso al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi, e di una penna che non necessita di ricarica.

Kindle Scribe prevede due opzioni di scelta riguardo la penna: Basic e Premium. Entrambe si fissano al lato del dispositivo con un magnete. Le penne dispongono anche di tratti di diversa larghezza, un evidenziatore, una gomma e uno strumento di annullamento, tutti accessibili dal menù di scrittura sullo schermo. La penna Premium include anche una gomma virtuale sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Le nuove note adesive digitali di Kindle Scribe consentono di prendere facilmente appunti a mano su milioni di libri, organizzando automaticamente note e sottolineature in un unico posto, mantenendo così le pagine libere. È anche possibile scrivere un diario utilizzando una serie di modelli predefiniti, tra cui elenchi di cose da fare per tenere traccia delle attività e carta a righe per le annotazioni durante le riunioni.

Come tutti i Kindle disponibili, il nuovo Scribe consente di personalizzare la propria esperienza di lettura regolando la dimensione dei caratteri, aumentando l’interlinea o passando alla modalità scura. Inoltre, gli utenti sono in grado di visualizzare più testo per pagina e, attraverso l’impostazione “modalità large”, possono aumentare la dimensione di elementi come il testo della schermata iniziale e le icone dei libri.

Kindle Scribe è disponibile in grigio con spazio di archiviazione da 16GB, 32GB o 64GB.

Ricordiamo anche le nuove cover in pelle e tessuto per Kindle Scribe disponibili in vari colori. Le cover possono essere anche piegate per supportare Kindle Scribe in diverse angolazioni di lettura e sono acquistabili a partire da 62 euro.

Per un periodo limitato, i clienti idonei che acquistano Kindle Scribe possono ricevere 4 mesi di prova gratuita di Kindle Unlimited per accedere a milioni di titoli, inclusi romanzi, gialli, fumetti, riviste e molto altro.

Scopri Kindle Scribe su Amazon a partire da 369 euro