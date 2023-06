KRK GoAux 4: completi monitor da studio portatili

I monitor da studio sono diffusori acustici per applicazioni di produzione audio, progettati per un utilizzo professionale, ad esempio in studi di registrazione, attività di editing e per tutti quegli utilizzi dove è fondamentale un’accurata riproduzione dei suoni.

A differenza dei tradizionali speaker, i monitor audio hanno una risposta in frequenza tendente al piatto ed un suono lineare e neutrale, quanto più simile alla reale traccia registrata, senza alterazioni o enfatizzazioni presenti nei normali diffusori.

Oggetto oggi della nostra prova sono i nuovi monitor da studio GoAux 4 di KRK, brand del gruppo Gibson. Casse “near field”, per l’ascolto ravvicinato, posizionabili accanto al Pc.

Speaker amplificati, dalle complete caratteristiche, dotati anche di connettività Bluetooth per il collegamento a smartphone e tablet. Un prodotto, inoltre, facilmente trasportabile grazie alle dimensioni compatte e alla pratica borsa in dotazione.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle KRK GoAux 4.

Design e connessioni

Le KRK GoAux 4 si presentano con un design robusto e curato. Partiamo dalla scocca in plastica ABS e dalle griglie in metallo che proteggono gli altoparlanti. Proseguiamo con le dimensioni contenute pari a 205 x 136 x 140 mm ed il peso di 4,3 kg (borsone e accessori compresi).

Le due casse non sono identiche; la principale è quella di sinistra che include tutte le connessioni, i comandi, l’amplificazione ed il collegamento alla rete elettrica con alimentatore integrato. Iniziamo dal frontale dove troviamo la manopola del volume (non sempre controllabile dalla sorgente) in gomma, con retroilluminazione rossa e funzione anche di standby. Sul frontale troviamo anche l’ingresso per cuffie con jack da 3,5 mm e l’ingresso per il microfono in dotazione dedicato alla funzione Auto ARC che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Passiamo al posteriore della cassa sinistra dove troviamo l'interruttore di alimentazione e l’ingresso del cavo per il collegamento alla rete elettrica. Proseguiamo con l’analisi delle connessioni, iniziando dal classico Aux In analogico e dagli ingressi RCA. Proseguiamo con i connettori TRS bilanciati da 1/4", per il collegamento di mixer e altri prodotti audio professionali, e l’ingresso USB tipo-B per il collegamento con il Pc.

Al posteriore troviamo inoltre i comandi, con relativo Led, per il pairing Bluetooth, per l'attivazione dell’Auto ARC e per la regolazione dell’equalizzatore integrato con 3 diverse opzioni (+2dB, flat e -3dB) per l’impostazione delle frequenze alte e basse.

Infine il connettore proprietario che collega lo speaker sinistro con il destro, inviando alimentazione e segnale audio. Sull’altoparlante destro non troviamo, infatti, ulteriori ingressi o comandi. In dotazione viene fornito un cavo per il collegamento tra i due speaker con una lunghezza di ben 4,5 metri circa.

Nella confezione sono, inoltre, presenti due supporti in plastica con piedini in gomma, da fissare alla base degli speaker, tramite viti in metallo, e che consentono di inclinare le KRK GoAux 4 in 6 diverse posizioni. Gli altoparlanti hanno una filettatura da 5/8" che permette l’installazione anche su altri supporti. Infine ricordiamo il manuale, purtroppo non in italiano, e l’ottima borsa in tessuto sintetico in dotazione, che consente di trasportare i monitor e tutti gli accessori.

Caratteristiche tecniche

I KRK GoAux 4 utilizzano una coppia di speaker con condotto posteriore: un woofer da 4”, con finitura in giallo, realizzato in fibra aramidica di vetro intrecciata ed un tweeter a cupola da 1” realizzato in tessuto. Speaker con amplificazione in classe D con una potenza complessiva di 100 Watt RMS (33W per ciascun woofer, 17W per ciascun tweeter) e livello di pressione sonora di 98,5db (picco di 102-108db). Ricordiamo anche la risposta in frequenza (-3 db spl) di 60Hz - 20kHz; la gamma di frequenza (-10 db spl) di 55Hz - 22kHz; il rapporto segnale/rumore: >95db; la frequenza di crossover di 2,5kHz; la diffusione (orizzontale x verticale): 120° x 60°.

Non dimentichiamo il modulo Bluetooth 5.0, con supporto al codec AAC. Peccato per l’assenza del codec aptX.

Infine analizziamo la tecnologia Auto ARC (Automatic Room Correction) che sfrutta il microfono in dotazione e l’emissione di vari toni dagli speaker per ottimizzare la riproduzione dell’audio in funzione delle caratteristiche della stanza.

Prestazioni e prezzo

La nostra valutazione sui monitor da studio KRK GoAux 4 è decisamente positiva. Ottima la qualità costruttiva; segnaliamo solo la scocca in plastica che tende a trattenere le impronte dell’utente.

Analoga valutazione per le performance audio, con un suono potente e di qualità, chiaro e incisivo. Audio naturale e ben dettagliato, con alti cristallini, medi morbidi e ben definiti, voci naturali e buoni bassi, profondi, ma mai preponderanti sulle altre frequenze.

Giudizio positivo anche sulla funzione Auto ARC, efficace e di facile utilizzo. Complete le connessioni e la confezione che comprende un’utile e robusta borsa imbottita per il trasporto degli speaker. Prodotto, quindi, ottimo per la produzione e l'ascolto di musica, facilmente installabile e trasportabile.

Terminiamo la nostra recensione con il prezzo delle KRK GoAux 4 acquistabili su Amazon a 525 euro. Ricordiamo anche le più compatte KRK GoAux 3, ma con caratteristiche inferiori ed una potenza di 60 W, disponibili a 486 euro.

