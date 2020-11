La lista completa dei Maesti d'Italia

TIM - Operazione Risorgimento Digitale

Lezione di 100 secondi:

Nunzia Ciardi - Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni : L’uso sicuro della rete

Fabio Vaccarono -VP & Managing Director Google Italy: Il motore di ricerca

Agostino Santoni - CEO Cisco Italia: La cybersecutiry per tutti

Stefano Venturi - Presidente e CEO HPE Hybrid Cloud

Emanuele Iannetti - CEO e Presidente Ericsson Italia : Rivoluzione 5G

Lucio Fedele - VP Sales ZTE ITALIA Chief Operating Officer: cosa è un app

Paolo Pandozy - CEO Engineering: Digital Transformation

Roberto Di Pietro - VP Business Development Europe Qualcomm: i pc connessi

Walter Ruffinoni - CEO NTT Data EMEA Italia: L'uomo al centro della trasformazione digitale

Emmanouel Raptopoulos - CEO SAP Italia: smartworking

Riccardo Barberis - AD Manpower Group Italia: Gli esami non finiscono mai

Giuseppina Di Foggia - CEO Nokia: le applicazioni abilitate dal 5G

Roberto Tundo - AD Olivetti: Internet of things

Valerio Romano -Sr Managing Director, Accenture Cloud First Lead: Cloud, leva di crescita

Adrio De Carolis - Presidente SWG: La sfida di diventare imprenditore

Francesca Scandroglio - Centro Studi Telefono Azzurro: Cittadinanza digitale e dimensione dell'aiuto

Antonio Perdichizzi - Presidente JA Italia, CEO tree: learning by doing

Fabio Faldetta - Key account manager Operators Channel Xiaomi: l’ecosistema intelligente

Emanuele Baldi - AD e General Manager Italy Lenovo: Intelligenza artificiale

Anna Bonandrini - Head of Enterprise Marketing ADOBE Italia: Cos'è un pdf

Antonio Bosio - Head of Product & Solutions Samsung Electronics Italia: La sicurezza nei device telefonici

Fabrizio Sammarco - AD Italiacamp: Il finanziamento collettivo civico

Filippo Ligresti - VP & General Manager Dell Technologies Italia: La trasformazione digitale del posto di lavoro

Giovanna Berni - President COOP CULTURE: Visitare un monumento in maniera digitale

Giovanni Ferigo - AD Inwit: Torri di telecomunicazioni

Giovanni Andrea Toselli - Presidente e AD PwC: Evoluzione digitale del capitale umano

Jacopo Minelli - Project Leader Boston Consulting Group: Il modello bionico nelle aziende

Luigi De Vecchis - Presidente Huawei Italia: Smart City

Filippo Rizzante - CTO Reply: Il machine learning

Saverio Caldani - Managing Partner Italy and Spain Arthur D. Little: Digital Transformation: capacità e competenze

Simone Di Matteo - Training Manager of OPPO Italia: Imaging: video e fotografia



ASSOCIAZIONI . “Consumatori sicuri e consapevoli”



Elvira Cocca - Responsabile Settore Telecomunicazioni ADOC Nazionale

Carlo De Masi - Presidente Adiconsum

Gianluca Di Ascenzo - Presidente Codacons

Luisa Crisigiovanni - Segretario Generale Altroconsumo

Antonio Gaudioso - Segretario generale Cittadinanza Attiva

Emilio Viafora - Presidente Federconsumatori APS

Denis Domenico Nesci - Presidente Nazionale Udicon U.Di.Con. APS