Cose c'è nella prima legge al mondo che regola l'intelligenza artificiale

L'Eurocamera ha approvato la prima normativa al mondo sull'intelligenza artificiale. Con 523 voti a favore, 46 contrari e 39 astenuti si è dunque concluso l'iter legislativo per regolamentare le applicazioni di IA. La nuova legge - che entrerà in vigore gradualmente tra la fine del 2024 e il 2026 - intende tutelare i diritti dei lavoratori e dei cittadini.

"Adesso dovremo accompagnare le aziende a conformarsi alle regole prima che entrino in vigore", il commento di Brando Benifei (Pd), correlatore sull'AI Act della commissione per il mercato interno del Parlamento europeo. Sulla stessa scia il correlatore della commissione per le libertà civili, Dragos Tudorache (Renew Europe): "L'Ue ha collegato il concetto di intelligenza artificiale ai valori fondamentali su cui poggiano le nostre società".

Obblighi per l'IA

Gli sviluppatori e operatori dell'intelligenza artificiale sono ora tenuti a rispettare una serie di requisiti sugli utilizzi specifici (le violazioni potrebbero determinare multe fino a 35 milioni di euro, ovvero il 7% delle entrate globali di un'azienda). Ad esempio, in rapporto all'uso di sistemi di riconoscimento biometrico (che consentono di identificare le persone mediante le loro caratteristiche biologiche o comportamentali), l'AI Act vieta ogni forma di categorizzazione basata su caratteristiche sensibili.

E ancora, la normativa proibisce di estrapolare immagini facciali dal web o dalle registrazioni dei sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento del viso. Discorso a parte, va da sé, riguarda le forze dell'ordine, che potranno usare l'identificazione biometrica per la prevenzione di un attacco terroristico o la ricerca di una persona scomparsa. Il regolamento stabilisce poi che i contenuti falsi generati dall'IA - i cosiddetti deepfake - dovranno essere etichettati in modo chiaro.

Tutela dei diritti

Era il 2019 quando Bruxelles suggeriva - per la prima volta - una regolamentazione dell'IA. Da qui al 9 dicembre scorso, quando il Parlamento Ue ha annunciato di aver trovato un'intesa con il Consiglio sull'AI Act. L'intento dichiarato: "Garantire che l’intelligenza artificiale in Europa sia sicura, rispetti i diritti fondamentali e la democrazia, dando allo stesso tempo la possibilità alle imprese del settore di prosperare ed espandersi".

Ieri come oggi, l'approccio rimane lo stesso: tutelare i principi fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dalle nuove tecnologie ad elevato rischio, incoraggiando l'innovazione e garantendo all'Europa un ruolo guida nel comparto. Un pacchetto di norme, quello messo insieme dal legislatore europeo, che consente di definire a livello internazionale uno standard di riferimento nei confronti degli altri paesi.