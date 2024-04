Lenovo Legion Tab: un nuovo tablet per gli appassionati di videogiochi

Lenovo Legion Tab è dotato di un processore ad alte prestazioni Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di Ram e da una memoria di 256 GB, espandibile tramite slot microSD, fino a 1 TB.

Proseguiamo con lo schermo Lenovo PureSight da 8,8 pollici, QHD+, a 144 Hz ed il raffinato sistema di vibrazione aptico integrato.

Il tutto all’interno di una scocca di colore grigio (Storm Grey) con uno spessore di soli 76 mm ed un peso di 350 grammi.

Lenovo Legion Tab mantiene un livello di raffreddamento ottimale grazie alla soluzione termica Legion ColdFront: Vapor, dotata di una camera di vapore sovradimensionata che mantiene fresco il dispositivo anche durante le sessioni di gioco più intense. Legion ColdFront: Vapor offre tre diverse modalità che consentono agli utenti di adattare le performance del tablet in base all’utilizzo: Beast Mode per il gaming ad alte prestazioni; Balanced Mode per offrire equilibrio tra performance e durata della batteria; Energy Saving Mode che, sfruttando al meglio la batteria da 6.550 mAh del Lenovo Legion Tab, assicura sessioni di gioco più lunghe e offline.

Infine ricordiamo le due USB Type-C con ricarica rapida ricarica di 45W e uscita video Display Port 1.4 per il collegamento di un display esterno compatibile.

Specifiche tecniche

Di seguito la scheda tecnica completa del Lenovo Legion Tab:

- Display: LCD, QHD+ (2560 x 1600), refresh massimo 144 Hz, luminosità 500 nits, 98% DCI-P3

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, a 4 nm e frequenza massima di 3,2 GHz

- RAM: 12 GB, LPDDR5X

- Fotocamera anteriore: 8 MP

- Fotocamere posteriori: principale da 13MP + macro da 2 MP

- Memoria: 256 GB, espandibili via microSD (max 1 TB)

- Batteria: 6.550 mAh con ricarica a 45 W

- Porte: 1x USB Type-C 3.1 Gen 2 con Quick Charge 3.0 e uscita DisplayPort, 1x USB Type-C 2.0, jack audio combo

- Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

- Dimensioni: 208,54 x 129,46 x 7,6 mm

- Peso: 350 g

Prezzo e disponibilità

Lenovo Legion Tab è già disponibile sul sito di Lenovo al prezzo di 599 euro.