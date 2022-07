Lenovo ThinkCentre neo 50a: un nuovo Pc all-in-one con schermo da 24”

Lenovo amplia la nuovissima gamma di desktop ThinkCentre neo, annunciata all'inizio di quest'anno, progettata per offrire alle aziende soluzioni di desktop computing ad alte prestazioni. Scendendo nel dettaglio, Lenovo ha presentato il nuovo desktop ThinkCentre neo 50a 24 all-in-one. Dotato dei più recenti processori Intel Core serie H di dodicesima generazione, con scheda grafica discreta Intel Arc A370M e Windows 11, il nuovo Pc desktop incorpora tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, tra cui il rilevamento della presenza umana, l’attenuazione della luminosità dello schermo adattiva e la cancellazione del rumore. Il rilevamento della presenza dell’utente basato su IA consente il login zero-touch per una maggiore facilità d'uso e flessibilità multiutente, e può ridurre la luminosità del display in modo intelligente quando l'utente distoglie lo sguardo, riducendo il consumo energetico. Lo schermo adattivo rileva la luce ambientale, attenuando o illuminando il display secondo le necessità.

ThinkCentre neo 50a 24 offre un display Full-HD da 23,8 pollici certificato TÜV Rheinland Low Blue Light con ampio angolo di visione, disponibile con opzione touch, caratterizzato da un design elegante e minimalista.

Neo 50a 24 include l'audio di Harman e una webcam retrattile e dispone di varie funzioni come traduzione in tempo reale, funzione voice to text, sottotitoli e integrazione con Amazon Alexa.

La protezione a livello di BIOS impedisce l’accesso non autorizzato manualmente o tramite dispositivi USB. Inoltre la fotocamera a scomparsa si apre solo quando è necessario, evitando così violazioni indesiderate della privacy.

Scheda tecnica

- Schermo: di tipo WVA da 23,8” Full HD (1.920 x 1.080 pixel), 250 nit di luminosità massima, touch opzionale, 14 ms tempo di risposta, 60 Hz, copertura al 72% NTSC, contrasto 1.000:1, certificazione TU?V Rheinland per la bassa emissione di luce blu

- Processore: fino a Intel Core i7 serie H di dodicesima generazione

- GPU: Intel Arc A370M

- RAM: fino a 16 GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz, 2x SODIMM

- Memoria: HDD da 2,5 pollici fino a 2 TB; SSD M.2 PCIe fino a 1 TB

- Webcam: 5 MP

- Audio: 2 altoparlanti Harman da 3 watt, microfoni dual array

- Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

- Interfacce: 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-A 3.2 Gen 2, 2x USB-C 3.2 Gen 2, 1x USB-C fast charging a 45 watt, 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.1 (uscita), 1x HDMI (ingresso), 1x LAN fino a 1 Gbps, 1x jack combo audio/mic

- Sistema operativo: Windows 11 (anche Pro)

- Dimensioni: massime (con lift stand) 482 x 541 x 220 mm, peso 11,88 kg; minime (senza stand): 434 x 541 x 57 mm

Prezzo e disponibilità

ThinkCentre neo 50a 24 sarà disponibile in Italia da agosto 2022 a partire da 799€ + IVA.