Levoit Core 600S: un completo purificatore d’aria smart

Oggetto oggi della nostra prova è il Levoit Core 600S, un completo ed avanzato purificatore d’aria, capace di catturare varie sostanze inquinanti presenti nell’ambiente ed in grado di eliminare virus, batteri, polvere e pollini.

Purificatore smart accompagnato da una completa app per dispositivi mobili e controllabile anche a voce.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del Levoit Core 600S.

Design

Il Levoit Core 600S si presenta con un design moderno e curato. Purificatore realizzato interamente in plastica bianca. Iniziamo dalla zona superiore dove troviamo una griglia da dove fuoriesce l’aria purificata espulsa verticalmente. Peccato per l’assenza di alette utili ad orientare il flusso d'aria. Qui troviamo anche tutti i comandi touch ed un piccolo display LCD capace di visualizzare il livello di PM2,5 ed il timer. Troviamo, inoltre, tre strisce led circolari in grado di mostrare, tramite vari colori, il livello della qualità dell’aria.

Completi i comandi; oltre ai controlli per alimentazione e gestione ventola (4 velocità disponibili), troviamo anche i pulsanti per le modalità auto e notturna, timer, nuovo filtro, blocco tasti e disattivazione display.

Ricordiamo anche i Led di stato dedicati al WiFi e al controllo del filtro ed il sensore di luminosità che attiva automaticamente la modalità Notte (disattivazione display e bassa rumorosità).

Proseguiamo con il lato sinistro dove troviamo il sensore laser per l’analisi dell’aria (tecnologia AirSight Plus).

Non dimentichiamo le maniglie laterali, l'ampia griglia che circonda il purificatore dedicata all’ingresso dell’aria, e le dimensioni del 600S pari 31,3 x 31,3 x 60 cm. Peccato per l’assenza di ruote che avrebbero facilitato lo spostamento del purificatore.

Caratteristiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche tecniche. Rimuovendo la parte superiore del 600S è possibile accedere al filtro cilindrico per la purificazione dell’aria. Sistema a tre strati con il pre-filtro in grado di trattenere il particolato più grande come lanugine, polvere, fibre, capelli e peli di animali. Proseguiamo con il filtro HEPA 13 capace di catturare il 99,97% del particolato con dimensioni fino a 0,3 micron. Strato progettato per trattenere il particolato più piccolo come muffe, polveri sottili, fumo, virus, batteri, polline e acari. Infine il filtro ai carboni attivi con tecnologia proprietaria “ARC Formula” dedicata in particolare alla rimozione dei cattivi odori. Filtro utile, inoltre, all'eliminazione dei COV (composti organici volatili) come la formaldeide e il benzene.

Questo purificatore ha un tasso dichiarato di produzione dell’aria pulita (CADR) pari a 697 metri cubi per ora. Inoltre può cambiare l’aria due volte all’ora, alla massima velocità, in un locale di 147 mq (2 ACH), secondo le dichiarazioni dell’azienda. Purificatore progettato per ambienti di circa 60 mq, con un assorbimento elettrico di 49W.

App e comandi vocali

Il 600S è accompagnato dall’app VeSync per dispositivi mobili iOS e Android. Oltre alla gestione dell’alimentazione, troviamo anche un timer ed una completa programmazione giornaliera e settimanale.

Tramite app è, inoltre, possibile impostare 4 modalità di funzionamento del purificatore. Iniziamo dalla modalità automatica che gestisce la ventola in base al livello di inquinamento dell'aria. Passiamo alla funzione silenziosa che non utilizza mai la massima velocità della ventola. Proseguiamo con l’impostazione Eco utile per risparmiare elettricità. Infine la modalità Efficienza che ottimizza il funzionamento del 600S in base alla dimensione dell’area da purificare (fino a 149mq), impostata dall’utente.

Tramite l’app è possibile monitorare i livelli di qualità dell'aria anche quando il purificatore è spento grazie ai sensori sempre attivi. Ricordiamo, inoltre, il “Blocco display" che consente di controllare il purificatore solo tramite app e il comando per la gestione del sensore di luminosità. App che ospita anche il manuale d’uso, il monitoraggio dell’usura del filtro, le impostazioni del WiFi e la sezione dedicata all'aggiornamento del firmware.

Non dimentichiamo, infine, la compatibilità con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant e la confezione che include un manuale in italiano.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione del 600S con la nostra esperienza d’uso. Da Levoit arriva un ottimo purificatore dalle dimensioni abbastanza compatte; un efficace dispositivo per il trattamento dell’aria, dalle avanzate caratteristiche e dal semplice utilizzo. Un prodotto davvero completo in grado di rimuovere dall’ambiente numerose sostanze inquinanti come polveri sottili e pollini e ottimo, quindi, anche per chi soffre di allergie.

Non dimentichiamo, inoltre, il potente flusso d’aria e il rumore contenuto (26 - 55 dB). Purificatore accompagnato da una completa ed utile app e comandabile anche a voce.

Il purificatore Levoit Core 600S è acquistabile su Amazon a 299 euro. Il filtro, con una durata fino a 12 mesi, è proposto a 69 euro.

