Condizionatori LG Dualcool Atmosfera: addio allergie, batteri e polveri sottili

LG Electronics aggiorna la gamma di condizionatori residenziali DUALCOOL Atmosfera con innovative funzionalità antibatteriche e contro le allergie, che li rendono ideali per un utilizzo in tutte le stagioni dell’anno.

Disponibile in configurazione mono e multi split (9000 e 12000 Btu), LG DUALCOOL Atmosfera consente di rimuove le micro-particelle inquinanti presenti nell’aria. L’innovativo sistema di filtrazione AirCare Complete System, composto da più fasi, permette, infatti, di mantenere fresca e pulita sia l'aria emessa dal condizionatore sia l’unità stessa. Inoltre, quest’anno la gamma DUALCOOL Atmosfera è stata ulteriormente migliorata grazie all’integrazione della tecnologia UVnano e del nuovo Allergy Filter.

Grazie all’innovativa tecnologia UVnano che utilizza la luce LED ultravioletta con lunghezza d’onda UV-C, LG DUALCOOL Atmosfera elimina il 99,99% dei batteri che potrebbero annidarsi sul ventilatore dell’unità interna in modo che non vengano immessi in ambiente. Gli emettitori di raggi UV-C, posizionati proprio in corrispondenza del ventilatore dell’unità interna, danneggiano i microrganismi, rompendone la catena del DNA e rendendo quindi impossibile la loro proliferazione. Inoltre, per garantire ambienti confortevoli e al contempo salubri, LG ha integrato l’innovativo Allergy Filter, un filtro caratterizzato da un particolare rivestimento, che attrae le sostanze nocive causa di allergie. Permette al condizionatore di filtrare l’aria interna e rimuovere le sostanze in sospensione, come acari della polvere, polline, funghi e muffe, che possono essere causa di allergie.

La tecnologia UVnano e il nuovo Allergy Filter completano il già innovativo e performante sistema di filtrazione AirCare Complete System, rendendo oggi LG DUALCOOL Atmosfera la soluzione di climatizzazione residenziale più completa dell’offerta dell’azienda coreana. L’attenzione di LG nei confronti di un elevato livello della qualità dell’aria indoor è testimoniata dalle esclusive tecnologie per la purificazione dell’aria di cui questo climatizzatore è dotato. LG DUALCOOL Atmosfera integra, infatti, sul lato dell’unità interna, un sensore PM 1.0 in grado di rilevare le più sottili particelle di polvere e, se necessario, avviare il sistema di purificazione. Il diffusore di ioni emette in ambiente oltre 5 milioni di ioni negativi, che si attaccano alle particelle di polvere microscopiche, e, grazie all’attrazione elettrostatica, il filtro magnetico HAF (High Air Flow), caricato positivamente, le attrae e le trattiene.

Infine, attraverso a 4 diversi colori e a semplici indicatori numerici che rilevano la concentrazione di PM 10, PM 2.5 e PM 1.0 in µg/m³, l’avanzato Smart Display mostra in tempo reale la qualità dell’aria interna, fornendo informazioni essenziali in maniera immediata, evidenziando le condizioni attuali e i progressi dell’operazione di purificazione dell’aria.

La nuova gamma LG DUALCOOL Atmosfera sarà disponibile da Aprile 2022 ad un prezzo non ancora comunicato.