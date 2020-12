LG produrrà anche motori elettrici per le automobili del futuro

È di ieri la notizia ufficiale che Apple sta lavorando alla propria auto elettrica che dovrebbe essere messa in commercio non prima del 2024. Ma non solo il colosso di Cupertino sta pensando di espandere le proprie competenze al mondo automobilistico. LG Electronics, multinazionale coreana, ha annunciato oggi una joint venture da un miliardo di dollari con Magna International, azienda canadese che si occupa della produzione di parti per automobili.

LG produrrà le componenti chiavi per le auto, su tutte il motore elettrico. L'accordo tra le due aziende ha dato vita ad una associazione provvisoria, chiamata LG Magna e-Powertrain, che produrrà anche inverter e caricabatterie di bordo; nel progetto dovrebbero essere coinvolti più di un migliaio di impiegati tra Stati Uniti, Cina e Corea del Sud.

La joint venture, quindi, produrrà:

motori elettrici

inverter

caricabatterie di bordo

"Attraverso questo accordo, - ha dichiarato Kim Jin-yong, presidente di LG Electronics Vehicle component Solutions Company - LG sta entrando in una nuova fase del suo business dei componenti automobilistici, un'opportunità di crescita con un enorme potenziale". Dopo l'annuncio, il titolo di LG Electronics ha registrato una crescita del 30% alla Borsa di Seoul.