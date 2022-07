Nuovi notebook LG gram 2022: Pc portatili potenti, leggeri e dall'elevata autonomia

LG Electronics presenta la nuova linea di laptop premium LG gram 2022, modelli dalla grande versatilità, con elevate performance e design ricercato.

Mantenendo le caratteristiche che hanno reso la linea gram famosa nel mondo, come l’estrema portabilità, il design elegante e sottile e una grande autonomia, i nuovi portatili vantano software innovativi e componenti hardware di ultima generazione. Scendendo nel dettaglio, la nuova serie Z90Q è disponibile in due polliciaggi, 16" e 17". Inoltre i nuovi laptop LG gram garantiscono alte prestazioni grazie ai processori Intel Core di 12a generazione, nelle configurazioni i5 e i7 con 12 core e grafica integrata Intel Iris Xe. Aggiornati alla recente generazione di SSD NVMe da 512GB o 1TB, impiegano 16 GB di RAM LPDDR5 a 5200Mhz a basso voltaggio per un miglioramento delle performance di circa il 22% rispetto ai modelli del 2021.

Oltre ad offrire prestazioni elevate, i nuovi LG gram non rinunciano alla fama di laptop ultraportatili: assicurano infatti eccellenti livelli di autonomia grazie alla batteria da 80Wh e possono essere trasportati facilmente grazie allo chassis in lega di magnesio dal peso ridotto (1.350 grammi per il 17” e 1.199 grammi per il 16”).

I nuovi LG gram sono caratterizzati da un display IPS con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600) e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3. Inoltre, soddisfano le diverse esigenze di produttività e intrattenimento: infatti, il formato 16:10 offre l’11% di spazio in più rispetto a uno schermo 16:9, mentre il display antiriflesso facilita la visione dell’utente, indipendentemente dall’illuminazione ambientale. Grazie alla cornice super slim, tutti i modelli offrono un eccellente rapporto schermo-dispositivo e sono tanto resistenti da soddisfare i rigorosi standard militari MIL-STD-810G.

Per rendere l’esperienza di utilizzo davvero unica e assicurare la migliore protezione dei propri dati, LG ha dotato la linea 2022 di una soluzione innovativa: LG Glance by Mirametrix. Questo software di Intelligenza Artificiale ottimizza sicurezza e praticità. Qualche esempio? LG Glance by Mirametrix blocca automaticamente lo schermo se ci si allontana dal proprio dispositivo, oppure oscura il contenuto su cui si sta lavorando se qualcuno si avvicina per curiosare. Inoltre, i modelli di quest’anno offrono un ambiente ideale per le videoconferenze grazie a caratteristiche come la cancellazione del rumore e una webcam Full HD integrata.

La collezione gram di quest’anno si dota anche del modello LG gram +view (16MQ70), un monitor portatile da 16’’ con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600) e formato 16:10 che si collega tramite USB-C per ampliare lo spazio di lavoro e ottimizzare la produttività. LG gram +view si può collocare sia orizzontalmente sia verticalmente di fianco a un laptop.

I nuovi modelli di LG gram sono già disponibili ai seguenti prezzi:

- LG gram 16" con Intel Core i5 a 1.499 €

- LG gram 16" con Intel Core i7 a 1.699 €

- LG gram 17" con Intel Core i7 a 1.799 €