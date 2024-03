LG MyView Smart Monitor: fino a 32 pollici e con Smart TV

LG ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova linea LG MyView Smart Monitor (32SQ780S, 32SQ700S, 27SR50F, 32SR50F), pensata per guardare i propri contenuti preferiti, ascoltare musica o lavorare anche senza aver bisogno di collegarsi a un PC.

I monitor smart di LG offrono, infatti, le caratteristiche di un monitor tradizionale, e al contempo possono essere utilizzati come un vero e proprio smart TV (assente il digitale terrestre) grazie al sistema operativo webOS, lo stesso presente sui TV LG, che offre accesso a tutti i servizi di streaming più noti come Netflix e YouTube. Inoltre la schermata Home può fornire consigli personalizzati su film, musica e serie TV e, grazie alla funzione LG Mood Music, il monitor diventa una sorta di DJ personale creando playlist basate sulle preferenze musicali dell’utente.

Con Wi-Fi e Bluetooth integrati, i monitor della linea MyView consentono di fare mirroring wireless e condividere facilmente contenuti dai propri smartphone e tablet al monitor attraverso AirPlay 2 e Screen Share. Grazie al supporto di LG ThinQ Home Hub, i nuovi monitor possono, inoltre, connettersi agli elettrodomestici smart dell’azienda coreana, come frigoriferi e lavatrici, consentendo di monitorarli e gestirli da remoto.

I monitor di LG supportano anche diversi programmi per la produttività tra cui Microsoft 365 e Google Calendar senza la necessità di collegarsi direttamente a un PC.

Prodotti dal raffinato design con cornici sottili su tre lati, speaker stereo integrati e connessioni HDMI. Ricordiamo in particolare, il modello 32SQ780S con stand Ergo, che consente di regolare altezza, inclinazione, rotazione, orientamento e profondità del monitor.

I monitor della linea MyView sono compatibili con il pratico telecomando puntatore, che permette di godere della stessa esperienza dei televisori LG.

Questi prodotti vantano display IPS e VA e supporto HDR. In particolare i modelli 27SR50F e 32SR50F sono dotati di un display IPS in formato 27 e 31.5" e risoluzione Full HD (1920x1080), mentre i monitor 32SQ700S e 32SQ780S sono caratterizzati da display VA 31.5" con risoluzione UHD 4K (3840x2160). Questi ultimi due modelli sono dotati, inoltre, della porta USB-C con Power Delivery a 65W. Connessione che consente di utilizzare un unico cavo per collegare il notebook al monitor e ricaricare contemporaneamente la batteria del PC portatile.

I modelli 32SQ780S, 27SR50F, 32SQ700S e 32SR50F sono già disponibili al prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 399 euro, 189 euro, 329 euro e 219 euro.

