LG OLED Flex: il primo Tv OLED pieghevole da 42 pollici

LG Electronics ha presentato ad IFA 2022 l’innovativo OLED Flex (modello LX3): il primo Tv pieghevole al mondo con schermo OLED da 42”. Lo straordinario schermo del modello LX3 ha, infatti, un grado di curvatura variabile e può passare da piatto a molto curvo, con un raggio fino a 900R. Impostare la curvatura preferita dell’LX3 è semplicissimo. Basta premere il tasto dedicato sul telecomando per scegliere uno dei due preset disponibili; oppure, sfruttando la regolazione manuale, è possibile impostare il grado di curvatura attraverso degli aggiustamenti del 5% per ottenere oltre 20 opzioni diverse.

Progettato per un utilizzo confortevole ed ergonomico, lo schermo può essere inclinato verso il basso fino a 10° o verso l’alto fino a 5° ed è dotato di un supporto regolabile in altezza di circa 140 mm. Lo stesso supporto integra anche un sistema di illuminazione posteriore che può funzionare in sincronia col video o con l’audio del contenuto riprodotto sullo schermo.

A bordo del modello LX3 troviamo un pannello con tecnologia LG OLED evo affiancato dal processore video α9 Gen 5, dotato di esclusivi algoritmi di elaborazione dell’immagine. Tv 4K a 120 Hz, con tempo di risposta di 0,1 ms e supporto al Dolby Vision anche nei giochi. Troviamo, inoltre, altre funzionalità dedicate al gaming come la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità automatica a bassa latenza (ALLM), la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e con AMD FreeSync Premium.

Concludiamo ricordando il supporto al Dolby Atmos ed il sistema audio integrato da 40W.

Prezzo e disponibilità non sono ancora stati comunicati.