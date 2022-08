LG PuriCare Aero Furniture: purificatore d’aria, tavolino e caricabatterie wireless

LG Electronics ha presentato il nuovo purificatore d’aria PuriCare Aero Furniture. Il nuovo modello “table-type” annulla la netta separazione tra elemento d’arredo e purificatore d’aria, grazie ad un design personalizzabile associato ad avanzate tecnologie.

Elegante, compatto e facile da utilizzare, LG Aero Furniture si caratterizza per le dimensioni relativamente ridotte che lo rendono perfetto per gli spazi più piccoli, come una camera da letto singola, uno studio o un monolocale, con la possibilità di scegliere il colore della base dell’unità (Crème Rose, Crème Yellow o Crème Grey) e la forma del piano del tavolo (Round o Track) in modo da integrarlo al meglio nell’arredamento.

La superficie superiore del nuovo purificatore LG offre un utile spazio per riporre oggetti personali o esporre elementi d’arredo. Gli utenti possono anche ricaricare comodamente i propri smartphone e auricolari senza fili tramite il caricatore wireless integrato nel tavolo.

Non manca la funzione di illuminazione d’atmosfera, con otto colori diversi tra cui scegliere, che permette di rendere l’ambiente ancora più piacevole. Funzionalità gestibile tramite l’app LG ThinQ.

Il prodotto migliora notevolmente la qualità dell'aria indoor grazie alla filtrazione a più fasi, che combina i filtri LG Ultra-fine, Dust Collector e Deodorization. Inoltre, la tecnologia UVnano di LG è in grado di ridurre fino al 99,99% la presenza di virus e batteri in prossimità della ventola e sulle pale.

Nel prossimo futuro LG presenterà anche alcune versioni in edizione limitata del nuovo purificatore d'aria. Oltre ai modelli con esclusive decorazioni da tavolo realizzate da noti artisti, come il famoso pittore sudcoreano Kim Sun-woo, l’azienda lancerà anche alcuni purificatori realizzati con materiali sostenibili di nuova generazione.