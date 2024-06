LG Tone Free T90S: avanzati auricolari di fascia alta

LG allarga la sua gamma di cuffie introducendo in Italia i nuovi auricolari T90S. Come il modello precedente T90, le nuove cuffie di LG sono dotate di Dolby Atmos; tuttavia quest’anno introducono un’importante novità: supportano infatti la tecnologia Dolby Head Tracking fino a 24 bit/96 kHz, che adatta l'audio in base ai movimenti della testa e lo riproduce con un’elevata qualità. Inoltre la tecnologia Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) promette una scena sonora ricca e naturale.

Le nuove cuffie Bluetooth LG T90S utilizzano grafene puro per i driver. Già impiegato per la realizzazione di semiconduttori e celle solari grazie alle sue eccellenti caratteristiche fisiche, il grafene puro nei nuovi auricolari LG permette di ridurre le vibrazioni e di godere di un suono ben bilanciato e preciso, con bassi potenti e frequenze medie e alte migliorate.

Non manca la tecnologia Adaptive Noise Cancellation (ANC) per la riduzione dei rumori ambientali. LG ha, inoltre, integrato un sistema a tre microfoni e la Voice Pickup Unit (VPU) per monitorare il rumore di sottofondo e migliorare la qualità della voce durante le chiamate.

Oltre a supportare i codec Bluetooth AAC e SBC, le T90S sono anche compatibili con il codec aptX Adaptive. Grazie all’app LG TONE Free, gli utenti possono sincronizzare fino a 5 dispositivi esterni, eliminando il fastidio di doversi riconnettere quando si passa da un dispositivo ad un altro. Inoltre, le T90S supportano il multi-point che permette di rimanere connessi a due dispositivi in contemporanea, come ad esempio uno smartphone e un PC.

Non dimentichiamo l’autonomia fino a 36 ore, utilizzando la custodia di ricarica.

Per assicurare il massimo comfort, LG ha collaborato con il Postech Ergonomic Design Technology Lab della Corea del Sud per ottenere un design ergonomico in grado di adattarsi all’orecchio senza fastidiose pressioni e per consentirne l’uso prolungato in ogni situazione.

Si riconferma anche sul modello T90S la tecnologia UVnano che utilizza la luce ultravioletta per eliminare efficacemente il 99,9% dei batteri presenti sugli auricolari.

Disponibilità e prezzo

Le nuove cuffie LG Tone Free T90S sono già disponibili, in colorazione bianca o nera, al prezzo consigliato al pubblico di 229 euro.

