LG UltraGear OLED 2024: super monitor fino a 45 pollici

LG Electronics ha presentato la nuova linea di monitor gaming UltraGear OLED ideali per un’esperienza di gioco coinvolgente ed immersiva.

32GS95UE: il primo monitor gaming Dual-Hz

Il modello da 32” 32GS95UE è il primo monitor UltraGear dotato della nuova funzione Dual-Hz, che consente di passare dal 4K (3.840 x 2.160) a 240 Hz al Full HD (1.920 x 1.080) a 480 Hz con un semplice click. Questa nuova caratteristica permette di applicare istantaneamente la combinazione ottimale di risoluzione dello schermo e frequenza di aggiornamento in base alla tipologia di gioco a cui si sta giocando.

Il nuovo UltraGear OLED da 32” offre, inoltre, un tempo di risposta di 0,03 ms che aiuta a ridurre la sfocatura del movimento, a migliorare la nitidezza e a conferire all’esperienza di gioco una maggiore dinamicità.

Anche il design e l’audio sono stati progettati per garantire il massimo dell’immersività. Il design senza cornici su 4 lati offre una visione a pieno schermo che non distrae dall'azione di gioco, mentre la tecnologia Pixel Sound, il sistema audio frontale che integra due woofer e il supporto per il DTS Virtual:X creano un ampio fronte sonoro. Inoltre gli altoparlanti integrati dietro il pannello OLED eliminano la necessità di speaker esterni, liberando spazio sulla scrivania.

34GS95QE e 39GS95QE: un design innovativo per un gioco più immersivo

Il monitor OLED da 34”, 34GS95QE, vincitore del CES 2024 Innovation Award, e il suo fratello maggiore da 39”, 39GS95QE, immergono l’utente nell’esperienza di gioco grazie ai loro display OLED curvi da 800R, al formato cinematografico 21:9 e alla risoluzione UltraWide Quad HD (3.440 x 1.440). Il design senza cornici su 4 lati e il rivestimento Anti-Glare e Low Reflection assicurano immersività e comfort, mentre la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms assicurano un’esperienza di gioco fluida e super reattiva.

I nuovi monitor gaming adottano il design Unity Hexagonal che combina un’estetica elegante con una gestione efficiente dei cavi. Il sottile supporto a "L", introdotto quest'anno, permette di regolare inclinazione, altezza e rotazione, assicurando flessibilità di installazione e il massimo dell’ergonomia; inoltre, grazie all’ingombro ridotto occupa meno spazio sulla scrivania pur rimanendo stabile. Il design Unity Hexagonal contribuisce infine a conferire ai monitor un look decisamente futuristico.

45GS95QE, 45GS96QB e 27GS95QE: più modelli per soddisfare le esigenze dei videogiocatori

La nuova linea di monitor gaming UltraGear OLED 2024 comprende anche due monitor da 45” e un monitor da 27” (45GS95QE, 45GS96QB e 27GS95QE). Tutti e tre i modelli sono certificati VESA Display HDR True Black 400 e offrono schermi ad alta luminosità con neri intensi e profondi.

In particolare, il 45GS96QB da 45” consente ai giocatori di immergersi nei loro giochi preferiti grazie alla perfetta combinazione tra display OLED curvo (800R) con risoluzione UltraWide QHD e agli altoparlanti integrati. Il modello 27GS95QE, invece, è la soluzione ideale per chi dispone di spazi più ridotti grazie al suo display OLED a schermo piatto da 27”.

Al momento non sono noti i prezzi e la disponibilità per il mercato italiano.