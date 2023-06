Libero e Virgilio Mail down: cosa sta succedendo

Ancora problemi per le caselle di posta elettronica di Libero e Virgilio. Nella giornata di oggi, mercoledì 14 giugno, a partire dalle ore 8, sono iniziati i disagi per gli utenti, come testimoniano i post pubblicati sui social network e sul portale Downdetector, in cui le persone lamentano problemi di accesso alle loro mail. Per quale motivo gli account di posta elettronica non funzionano? Sulle homepage di Libero e Virgilio compare il messaggio rivolto agli utenti: "Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi".

Il nuovo down arriva a circa sei mesi dal problema che lo scorso gennaio aveva reso i servizi mail inutilizzabili per giorni. Sistema fuori uso e chi tenta di accedere riceve sempre le classiche risposte automatiche: da "Credenziali non riconosciute" a "Servizio in manutenzione". Al momento il provider non ha fornito ulteriori comunicazioni in merito alla causa del malfunzionamento o ai tempi di risoluzione. A differenza di quanto successo lo scorso gennaio, in cui la problematica improvvisa andrò avanti per alcuni giorni, questo sembrerebbe un disservizio di durata più breve, probabilmente previsto per aggiornare i sistemi di Libero e Virgilio. Nonostante la preoccupazione degli utenti, la speranza è che le caselle di posta elettronica possano tornare online nelle prossime ore.

