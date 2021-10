Tutti possono inserire link nelle Storie di Instagram

Non sarà più una questione di follower: tutti gli utenti d'ora in poi possono inserire link esterni nelle proprie Storie di Instagram. Cambio di rotta del social controllato da Facebook, per permettere a tutta la community di condividere contenuti terzi, non solo a chi abbia più di 10mila follower, soglia di sbarramento fino a questo momento.

Sappiamo quanto sia fondamentale per la nostra community poter condividere ciò che le sta più a cuore, e questa nuova funzionalità potrà essere usata dai creator proprio per far sentire la propria voce a supporto di temi importanti come uguaglianza e giustizia sociale

Link nelle Storie Instagram di tutti gli utenti

La possibilità di condividere link nelle Stories di Instagram inizialmente era disponibile solo per alcuni account selezionati, ma la funzione ora è disponibile per tutti i profili, di qualsiasi tipologia e "dimensione". Abolito l'utilizzo dello swipe up, per poter condividere i propri contenuti o quelli di terzi, d'ora in poi, è sufficiente utilizzare l'adesivo dei link.

Aggiungere link nelle Stories: ecco come

Ecco come fare per aggiungere link nelle storie di Instagram:

Scatta, registra, o carica il contenuto nella tua storia

Seleziona lo strumento adesivi nella parte superiore dello schermo

Tocca lo sticker "Link" per aggiungere il link desiderato e poi clicca su "Fatto"

Posiziona l’adesivo nella tua storia, così come per gli altri adesivi, e utilizza le diverse opzioni di colore

Instagram fa sapere che nei prossimi mesi sono previsti nuovi aggiornamenti per personalizzare i collegamenti esterni, che garantiranno a tutti gli utenti un maggiore controllo creativo, anche nella personalizzazione del testo cliccabile e in nuovi colori.