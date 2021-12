Diramata un'allerta di cybersicurezza globale

Nelle ultime 48 ore è stata resa nota da autorevoli ricercatori, una vulnerabilità critica denominata Log4Shell che affligge il modulo open source log4j di Apache Project, cuore della maggioranza delle applicazioni ospitate dai server di tutto il mondo. Ciò comporta la presenza di una vasta e diversificata superficie di attacco sulla totalità della rete Internet e considerando la sua semplicità di sfruttamento, anche da parte di attori non sofisticati, rende la segnalata vulnerabilità particolarmente grave.

I tecnici dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, si legge in una nota, in costante contatto con le omologhe agenzie europee ed internazionali, raccomandano, vista la pericolosità della vulnerabilità, di ridurre al minimo la sua esposizione su internet applicando le necessarie misure ai propri server nel più breve tempo possibile. Lo Csirt Italia sta pubblicando appositi aggiornamenti di sicurezza sul portale pubblico https://csirt.gov.it, incluse anche le procedure per risolvere la citata vulnerabilità, ai quali i responsabili tecnici dei servizi IT pubblici e privati sono invitati a fare riferimento.