Logitech Keys-To-Go 2: nuova tastiera ultraportatile per tablet

Logitech ha presentato Keys-To-Go 2, una tastiera wireless ultraportatile per tablet. È dotata di una copertura integrata per proteggerla da danni o versamenti di liquidi, mentre il design sottile e leggero la rende facile da trasportare.

Pensata per il mobile computing, Keys-To-Go 2 è compatibile con più sistemi operativi, per consentire agli utenti di lavorare, imparare e creare con facilità da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo e momento.

Keys-To-Go 2 è disponibile in Italia in due varianti di colore, Pale Grey e Grafite, ed è dotata di tasti con meccanismo scissor per un'esperienza di digitazione comoda e più precisa. È possibile connettersi tramite Bluetooth con un massimo di tre dispositivi grazie ai tasti Easy-Switch e digitare senza problemi su tablet e telefoni. Questa tastiera compatta è disponibile in due layout: universale e per dispositivi Apple.

Keys-To-Go 2 è stata ideata in modo responsabile, con una minore impronta ecologica. Keys-To-Go 2 include parti in plastica riciclata post-consumo certificata, provenienti da vecchi dispositivi elettronici: il 36% per entrambe le varianti Pale Grey e Graphite. L’alluminio della custodia superiore del dispositivo è prodotto con energia rinnovabile, anziché con combustibili fossili, per un minore impatto sulle emissioni di anidride carbonica, mentre l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate e da altre fonti controllate.

Disponibilità e prezzi

Keys-To-Go 2 è già disponibile al prezzo consigliato di 89,99 euro.