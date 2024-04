Logitech Slim Signature Combo MK 950: nuovo kit con mouse e tastiera senza fili

Logitech ha presentato la sottile tastiera wireless Signature Slim K950 e il kit Signature Slim Combo MK950. Quest’ultimo comprende la tastiera wireless Signature Slim K950 e il mouse wireless Signature Plus M750, disponibili in due colori: Graphite e Off-White. Prodotti pensati, in particolare, per le persone che dispongono di un unico spazio di lavoro sia per le attività professionali che per quelle personali.

Dispositivi con connessione wireless tramite Bluetooth 5.1 Low Energy e ricevitore USB Logi Bolt.

Ricordiamo anche i tasti silenziosi di mouse e tastiera, dotata di layout standard e tastierino numerico. Il mouse ha una forma sagomata con impugnature in gomma, 6 tasti e sensore da 1.000 DPI.

Dispositivi alimentati da batterie alcaline: 2 AAA per la tastiera (autonomia di 36 mesi) ed 1 AA per il mouse (autonomia di 24 mesi).

Accessori caratterizzati da un design accattivante, si adattano perfettamente alla scrivania di casa o a quella in ufficio. Prodotti accompagnati da un completo software personalizzabile dall’utente e ricco di utili funzioni. Con la nuova tastiera di Logitech è possibile passare dal desktop di casa e al laptop di lavoro con un solo tocco grazie alla possibilità di associarla fino a tre dispositivi contemporaneamente. Inoltre, sfruttando la connessione Bluetooth integrata o il ricevitore USB Logi Bolt incluso ed il software Logi Options+, è possibile trasferire testo, immagini e file da un computer all'altro. Il software Logi Options+ migliora l’uso della tastiera attraverso utili scorciatoie come le Azioni intelligenti, che aiutano a saltare le azioni ripetitive automatizzando più attività con un solo tasto.

Kit compatibile con la maggior parte delle piattaforme: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS, iOS e Android.

Prodotti attenti anche all’ambiente. Entrambi i dispositivi sono certificati “carbon neutral” ed includono plastica riciclata certificata, fino al 63% e proveniente da vecchi dispositivi elettronici di consumo.

La tastiera wireless Signature Slim K950 e il kit Signature Slim Combo sono già disponibili rispettivamente a 94,99 euro e a 129 euro.

