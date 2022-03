Mac Studio e Studio Display: il computer desktop e lo schermo che hai sempre sognato

Mac Studio e Studio Display sono le ultime novità presentate da Apple durante l’evento PeekPerformance: un nuovo computer desktop e un display pensati per fornire ad ogni utente tutto il necessario per creare la postazione di lavoro che ha sempre sognato.

Con Mac Studio si possono fare cose impossibili su altri computer desktop, come il rendering di enormi ambienti 3D. Studio Display è il compagno perfetto per Mac Studio, ma si abbina anche a ogni altro Mac. Ha un ampio display Retina 5K da 27", una videocamera da 12MP, con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, e suono ad alta fedeltà.

Mac Studio

Mac Studio reinventa completamente il design dei computer desktop ad alte prestazioni. Mac ordinabile in diverse configurazioni con il chip M1 Max o con il nuovissimo M1 Ultra che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Ricavato da un unico blocco in alluminio estruso, Mac Studio ha un ingombro di soli 19,7 cm x 19,7 cm e un’altezza di appena 9,4 cm. Ricordiamo, inoltre, il suo innovativo design termico con ventole su due lati, i canali dei flussi d’aria accuratamente posizionati e le oltre 4.000 perforazioni sul retro. Grazie all’efficienza dei chip Apple, Mac Studio è incredibilmente silenzioso anche con i carichi di lavoro più pesanti.

Sul retro del Mac Studio ci sono quattro porte Thunderbolt 4, una porta 10Gb Ethernet, due porte USB-A, una porta HDMI e un jack audio per cuffie ad alta impedenza o altoparlanti amplificati esterni. Sono integrate anche le tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Mac Studio include anche porte sul frontale. Ci sono due porte USB-C, che supportano USB 3 a 10 Gb/s sul modello con chip M1 Max e Thunderbolt 4 a 40 Gb/s su quello con M1 Ultra. C’è anche uno slot per schede SD per importare facilmente foto e video.

Inoltre, si possono collegare anche diversi monitor: fino a quattro Pro Display XDR oltre a una TV 4K.

Nuovo chip M1 Ultra

Per realizzare M1 Ultra, Apple ha utilizzato l’architettura esclusiva UltraFusion per interconnettere due chip M1 Max. Normalmente il modo più comune di aumentare le prestazioni consiste nel connettere due chip tramite la scheda madre, ma questa soluzione comporta solitamente significativi compromessi, per esempio una maggiore latenza, una larghezza di banda ridotta e maggiori consumi.

Apple ha invece utilizzato l’innovativa architettura UltraFusion che sfrutta una soluzione in silicio che connette i chip su oltre 10.000 segnali, offrendo un’impressionante larghezza di banda inter-processore di 2,5TB/s a bassa latenza; oltre 4 volte superiore rispetto alla principale tecnologia di interconnessione multi-chip. Ciò consente a M1 Ultra di comportarsi e di essere identificato dal software come un unico chip. Chi sviluppa non dovrà pertanto riscrivere il proprio codice per usufruire appieno delle sue prestazioni.

M1 Ultra ha una CPU 20-core con 16 high-performance core e quattro high-efficiency core. Offre prestazioni multi-thread fino al 90% superiori rispetto al chip 16-core per PC desktop più veloce disponibile, a parità di consumo energetico.

M1 Ultra ha una GPU 64-core, 8 volte più grande di quella nel chip M1.

M1 Ultra può essere configurato con 128GB di memoria unificata. Rispetto alle schede grafiche per PC più potenti sul mercato che raggiungono al massimo 48GB, niente si avvicina al chip M1 Ultra nella memoria grafica.

Analisi prestazioni

Prestazioni Mac Studio con M1 Max:

- CPU fino a 2,5 volte più veloce rispetto all'iMac 27" più veloce con processore 10-core.

- CPU fino al 50% più veloce rispetto a Mac Pro con processore Xeon 16-core.

- Grafica fino a 3,4 volte più scattante rispetto ad iMac 27" e oltre il triplo rispetto a Mac Pro.

- Fino a 7,5 volte più veloce di iMac 27" e fino a 3,7 volte più scattante di Mac Pro 16-core nella conversione dei video.

Performance Mac Studio con M1 Ultra:

- CPU fino a 3,8 volte più veloce rispetto all'iMac 27" più veloce con processore 10-core.

- CPU fino al 90% più veloce rispetto a Mac Pro con processore Xeon 16-core.

- CPU fino al 60% più veloce rispetto a Mac Pro 28-core.

- Grafica fino a 4,5 volte più scattante rispetto ad iMac 27" e fino all’80% più veloce rispetto alla migliore scheda grafica per Mac disponibile a oggi.

- 12 volte più veloce di iMac 27" e fino a 5,6 volte più scattante di Mac Pro 28-core nella conversione dei video.

Studio Display

Studio Display si presenta con un design all-screen completamente in alluminio con bordi sottili. Lo stand integrato permette di inclinare il display fino a 30°. Per andare incontro a ogni esigenza, Studio Display offre anche un supporto a inclinazione e altezza regolabili, con braccio controbilanciante che permette di regolare comodamente il monitor. È disponibile anche un adattatore VESA opzionale, utilizzabile sia in verticale, sia in orizzontale.

Studio Display ha uno schermo Retina 5K da 27" con oltre 14,7 milioni di pixel, 600 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e supporto per oltre un miliardo di colori. La tecnologia True Tone regola in automatico la temperatura colore del display in base alla luce ambientale.

È il display ideale per le videoconferenze: ha una videocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, una funzione grazie alla quale l’utente è sempre al centro della scena.

Inoltre, è dotato anche di tre microfoni di qualità professionale e di un sistema audio composto da sei altoparlanti ad alta fedeltà. Gli altoparlanti supportano l’audio spaziale per musica e video con Dolby Atmos.

Studio Display ha tre porte USB-C che consentono trasferimenti fino a 10 Gb/s per collegare direttamente al display periferiche, unità di archiviazione e dispositivi di rete ad alta velocità. Una porta Thunderbolt permette di connettere al Mac sia Studio Display sia le altre periferiche collegate tramite un unico cavo. Lo stesso cavo è anche in grado di fornire 96W di alimentazione a un notebook Mac, così Studio Display può persino ricaricare rapidamente un MacBook Pro 14". Inoltre, si possono collegare fino a tre Studio Display a un solo MacBook Pro.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Mac Studio e Studio Display sono già ordinabili. Le consegne inizieranno venerdì 18 marzo.

Mac Studio è in vendita a partire da €2.349. Studio Display è acquistabile a partire €1.799.