Nuovi MacBook Air e MacBook Pro 13": potentissimi notebook dal raffinato design

Dall’Apple Worldwide Developers Conference arrivano i nuovi MacBook Air e MacBook Pro da 13”; due eccellenti notebook dotati del nuovo e potentissimo processore M2.

Con un nuovo design sottile e prestazioni ancora superiori, MacBook Air ha un display Liquid Retina più grande da 13,6", una videocamera FaceTime HD a 1080p, un sistema audio a quattro altoparlanti, una batteria che dura fino a 18 ore e la ricarica MagSafe. Ora è disponibile in quattro colori: argento, grigio siderale, mezzanotte e galassia.

Anche MacBook Pro 13", il secondo portatile più venduto al mondo, ha il chip M2 con prestazioni eccezionali, fino a 24GB di memoria unificata e fino a 20 ore di autonomia, il tutto in un design compatto ed elegante.

La potenza del chip M2

Il processore M2 dà inizio alla seconda generazione di chip serie M di Apple ed estende le già notevoli caratteristiche del modello M1. Con un’efficienza energetica leader del settore, un’architettura di memoria unificata e tecnologie su misura, questo nuovo chip porta ancora più prestazioni nei portatili Mac più popolari di Apple: MacBook Air e MacBook Pro da 13".

M2 ha una CPU 8-core di nuova generazione con performance core ed efficiency core ottimizzati e una GPU Apple di nuova generazione con all’interno fino a 10 core, due in più del chip M1. M2 offre 100 GBps di banda di memoria e supporta fino a 24GB di memoria unificata, per gestire facilmente carichi di lavoro ancora più grandi e complessi. Progettato per velocizzare nettamente i flussi di lavoro video, M2 integra anche un motore multimediale di nuova generazione e un potente motore video ProRes per la codifica e la decodifica con accelerazione hardware, così i sistemi con M2 potranno riprodurre ancora più stream di video 4K e 8K.

Nuovo MacBook Air completamente riprogettato attorno al chip M2

Sviluppato da zero attorno al chip M2, MacBook Air ha un nuovo design decisamente sottile. È spesso solo 11,3 mm, pesa appena 1,2 kg e ha un resistente guscio unibody in alluminio. Grazie all’efficienza energetica di M2, MacBook Air è un sistema silenzioso e senza ventole.

MagSafe fa il suo ritorno sul MacBook Air con una porta di ricarica dedicata facile da usare e sicura: quando il computer è collegato e il cavo di ricarica viene accidentalmente staccato, lo rilascia rapidamente per evitare danni. MacBook Air ha anche due porte Thunderbolt per collegare una vasta gamma di accessori e un jack audio da 3,5 mm con supporto per cuffie ad alta impedenza. Inoltre, la tastiera Magic Keyboard ha una fila di tasti funzione a tutta altezza con Touch ID e un ampio trackpad Force Touch.

Il nuovo MacBook Air ha un display Liquid Retina da 13,6" con bordi sottili e notch per la webcam. Con una luminosità di 500 nit è anche più luminoso del 25% rispetto al precedente modello. Inoltre il nuovo display supporta ora 1 miliardo di colori. MacBook Air include una nuova videocamera FaceTime HD a 1080p con un sensore immagine più grande.

MacBook Air ha anche un sistema audio a quattro altoparlanti. Per adattarsi a un design così sottile, gli altoparlanti e i microfoni sono stati integrati tra la tastiera e il display e offrono ora un’esperienza audio di qualità ancora superiore. Inoltre, MacBook Air supporta l’audio spaziale per un suono avvolgente durante la riproduzione di musica e film con Dolby Atmos.

Ancora più prestazioni

M2 porta a un nuovo livello le prestazioni di MacBook Air. Per carichi di lavoro impegnativi come l’editing di timeline complesse in Final Cut Pro, le prestazioni sono quasi il 40% superiori rispetto alla generazione precedente e fino a 15 volte più veloci rispetto al vecchio processore Intel.

L’applicazione di filtri ed effetti in app come Adobe Photoshop è fino al 20% più rapida e fino a 5 volte più veloce rispetto ai vecchi modelli Intel.

Persino con un display più ampio e prestazioni superiori, la batteria di MacBook Air dura tutto il giorno, come nel modello precedente, e offre fino a 18 ore di riproduzione video.

MacBook Air vanta diverse opzioni di ricarica tra cui un nuovo alimentatore compatto da 35W con due porte USB-C per caricare due dispositivi contemporaneamente. E per la prima volta, MacBook Air supporta la ricarica rapida per avere fino al 50% di batteria in soli 30 minuti con un alimentatore USB-C opzionale da 67W.

MacBook Pro 13" con M2

Con una CPU 8-core e una GPU 10-core più veloci, l’editing di immagini RAW in app come Affinity Photo è quasi il 40% più rapido rispetto alla generazione precedente e 3,4 volte più veloce per chi prima usava un modello senza chip Apple.

Anche i giochi dalla grafica complessa come “Baldur’s Gate 3” sono quasi il 40% più scattanti che su MacBook Pro 13" di generazione precedente e fino a 3,3 volte più veloci per chi passa da un modello senza chip Apple.

Grazie al chip M2, MacBook Pro 13" supporta fino a 24GB di memoria unificata, oltre al 50% di banda di memoria in più, rendendo ultrafluido il lavoro in multitasking e con asset di grandi dimensioni.

Con il supporto per la codifica e la decodifica ProRes nel motore multimediale del chip M2, è possibile riprodurre fino a 11 stream di video 4K e fino a due stream di video 8K ProRes e convertire i progetti video in ProRes con velocità quasi 3 volte superiori.

MacBook Pro 13" offre un’elevata durata della batteria, fino a 20 ore di riproduzione video.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo MacBook Air e MacBook Pro 13" aggiornato saranno disponibili dal mese prossimo. MacBook Air con M2 ha un prezzo a partire da €1.529 e €1.414 per il settore Education. MacBook Pro 13" con M2 ha un prezzo a partire da €1.629 e €1.514 per il settore Education.

