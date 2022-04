Musk si piglia Twitter e scatta la fuga verso altri social: è boom per Mastodon

Se Elon Musk acquisisce Twitter, nel frattempo scatta la corsa di molti utenti verso piattaforme alternative. La principale candidata, al momento, sembra essere Mastodon. Il social, che si 'auto-presenta' come "l'alternativa etica a Twitter", sta registrando un vero e proprio boom di download. E in queste ore, proprio sul social che cinguetta, è al quarto posto tra gli argomenti di più twittati.

Cos'è Mastodon

Fondato nel 2016 dal tedesco Eugen Rochko, all'epoca 24enne, Mastodon conta circa 4,4 milioni di iscritti. Una cifra che in questi giorni sta crescendo in modo considerevole. Secondo lo stesso Rochko, la notizia dell'acquisizione di Twitter da parte di Musk ha innescato un vero e proprio picco di iscrizioni.

Il social si caratterizza per l'assenza di pubblicità e profilazione degli utenti, ma soprattutto perché è interamente guidato dalla sua community, che controlla e segnala i post che violano le regole di utilizzo. L'aspetto è quello di un microblogging in stile Twitter, con un limite di 500 caratteri; si descrive come "la più grande rete di microblogging libera, open-source e decentralizzata del mondo". Questo perché non si appoggia a un server centrale, bensì su una rete di 'nodi' collegati, tanto da definirsi anche come "social network federato".

Mastodon è formato da circa 3mila canali, chiamati "istanze", ognuna con le proprie regole d'uso e argomenti vietati. Ad esempio su Mastodon.uno, che è la prima istanza generalista indirizzata ai soli utenti di lingua italiana, sono vietati l'apologia di fascismo, il razzismo, il sessismo, la transfobia, il proselitismo e l'intolleranza religiosa, la diffusione intenzionale di fake news.