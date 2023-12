Su Instagram e Facebook un potente generatore di immagini basato sull'AI

Poche ore dopo l'annuncio di Gemini da parte di Google, arriva la pronta risposta di Mark Zuckerberg, che svela come Meta stia testando 20 nuovi modi con cui l’intelligenza artificiale generativa può migliorare le esperienze degli utenti su Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Novità che riguardano la ricerca, il divertimento, la messagistica aziendale. La battaglia sul fronte dell'AI si è aperta ormai da molto tempo, ora sta entrando nel vivo e per il 2024 si attendono passi avanti concreti.

Nelle chat di Meta immagini create con AI

La mossa di Zuckerberg, per il momento, si limita al mercato degli Stati Uniti. Tutto è iniziato con il lancio a fine settembre di Meta AI, chatbot personali basati sull'intelligenza artificiale, in grado di fornire risposte alle domande degli utenti grazie a una partnership in essere con Bing, e generare immagini.

In particolare, il colosso di Menlo Park ha pensato di sviluppare 'Imagine', la funzionalità che permette di generare un'immagine a partire da un testo. Per rendere l'esperimento più social e interattivo, ha introdotto su Messenger di Facebook e Instagram la funzione 'Reimagine' all'interno delle chat di gruppo. Ecco come funziona: Meta AI genera un'immagine a partire da una stringa di testo digitata da un utente all'interno di una chat di gruppo. Gli altri utenti, a quel punto, possono tenere premuta l'immagine e digitare un semplice messaggio di testo per modificare, o meglio ricreare, l'immagine stessa.

Nelle chat di Meta AI cominceranno anche ad apparire i reel, che permetteranno di ricevere dal bot delle risposte più interattive e coinvolgenti. Si potranno ad esempio richiedere delle indicazioni di viaggio, avendo come risposta dei video con i luoghi più belli da visitare. Per gli utenti italiani, tuttavia, ci sarà da aspettare: non c'è ancora una data ufficiale per il rilascio delle avanzate funzionalità di AI in Italia e, più in generale, all'esterno del territorio degli Stati Uniti.