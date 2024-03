Così i deepfake potranno influenzare le elezioni europee

In vista delle prossime elezioni per il Parlamento Ue, che si svolgeranno dal 6 al 9 giugno, Meta ha creato un team di esperti provenienti da diverse divisioni dell'azienda (intelligence, scienza dei dati, ingegneria, ricerca, politica dei contenuti e degli aspetti legali) per contrastare la diffusione dei deepfake alle prossime europee.

Sul blog della società di Menlo Park, Marco Pancini, capo della divisione europea di Meta, ha ammesso: "Con l'approssimarsi delle elezioni, attiveremo un Centro operativo elettorale per individuare potenziali minacce e attuare una serie di misure di mitigazione in tempo reale".

Lotta alla disinformazione

La holding social vuole ridurre la disinformazione su Facebook, Instagram e Threads. Con l'aiuto di 26 organizzazioni indipendenti di fact-checking in tutta l'Ue, che coprono 22 lingue - ma, ha spiegato ancora Pancini, a breve si aggiungeranno tre nuovi partner in Francia, Bulgaria e Slovacchia -, verranno inserite specifiche etichette ai contenuti e limitata la loro visibilità nel flusso di aggiornamenti e informazioni. E ancora, verrà bandita qualunque inserzione che dissuada le persone a recarsi alle urne, metta in dubbio la legittimità elettorale o rivendichi in anticipo una vittoria alle urne.

Meta inoltre scoverà le cosiddette "operazioni di influenza informatica"; si tratta di campagne informative coordinate che - utilizzando profili fake di personalità poitiche - tentano di manipolare l'opinione pubblica. Un'ulteriore accortezza della società di Mark Zuckerberg sarà quella di segnalare i media controllati dai governi.

Linea dura contro i deepfake

Particolare attenzione viene destinata da Meta, infine, ai contenuti generati dall'intelligenza artificiale generativa. L'abilità di creare audio, video e immagini privi di regolamentazione o confini etici potrebbe avere un impatto rilevante sugli elettori. Ragione per cui eventuali deepfake verranno etichettati come "alterati" e ne verrà ridotta la visibilità.

Inoltre, le immagini fotorealistiche create grazie ai tool di I.A. di Meta, Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney e Shutterstock dovranno essere indicate in modo chiaro. Infine, l'utente che condividerà audio o video generati dall'intelligenza artificiale sarà tenuto a specificarlo per scongiurare sanzioni (dalla rimozione del contenuto alla sospensione dell'account). Lo stesso varrà per gli inserzionisti che utilizzeranno l'I.A. generativa per contenuti politici.