Nasce il visore che fa coesistere la realtà virtuale con il mondo reale

Mark Zuckerberg ha presentato la nuova generazione di visori per la realtà virtuale e la realtà mista, che sarà resa disponibile nel corso di quest’anno. Si chiama Meta Quest 3, e offre - a detta del ceo di Meta - una risoluzione più elevata, prestazioni superiori, un sistema rivoluzionario di tecnologia 'Meta Reality' e un design più sottile ed ergonomico. Quest 3 sarà distribuito il prossimo autunno in tutti i Paesi in cui Meta Quest è attualmente supportato. Il prezzo base per il visore da 128 GB parte da 569,99 euro, con la possibilità di acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo per chi lo desidera.

Un visore potentissimo

Il nuovo visore di Meta combina il display dalla risoluzione più elevata con le ottiche 'pancake' per assicurare la miglior resa di contenuto possibile. Per garantire la visualizzazione degli extra pixel, Quest 3 sarà il primo visore a presentare un chipset Snapdragon di nuova generazione, sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies. Il chipset Snapdragon offre prestazioni grafiche due volte superiori rispetto alla precedente generazione: questo significa che sarà possibile ottenere prestazioni più fluide e distinguere dettagli nitidi nei giochi più immersivi.

La tecnologia Meta Reality, sviluppata nei laboratori di Menlo Park, "permette di fondere perfettamente il mondo fisico con quello virtuale. Queste nuove esperienze - ha spiegato Zuckerberg - permettono di andare oltre all'attuale realtà mista, individuando e interagendo in modo intelligente con gli oggetti presenti nello spazio fisico".

La nuova tecnologia, grazie all'apprendimento automatico e alla percezione migliorata dello spazio, consentirà di interagire contemporaneamente con i contenuti virtuali e il mondo fisico, offrendo infinite possibilità da esplorare. "Ora - spiegano da Meta - sarà possibile giocare con un gioco da tavolo virtuale sul tavolo della propria cucina con Demeo, decorare il proprio salotto con le opere realizzate nella realtà virtuale grazie a Painting VR o immergersi in un mondo completamente immersivo per fare cose che altrimenti non sarebbero state possibili".