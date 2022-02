Sono in arrivo i 'mi piace' nelle Storie di Instagram

Instagram continua a rinnovarsi. Con un nuovo aggiornamento saranno introdotti i 'mi piace' nelle Stories del popolare social per immagini. A confermarlo è stato l'amministratore delegato della piattaforma, Adam Mosseri, tramite il proprio account Twitter ufficiale.

Come funzionano i like alle storie Instagram

I 'mi piace' non andranno a riempire la casella dei messaggi privati e non avranno un contatore pubblico, ma saranno comunque visibili all'utente che ha caricato la storia, attraverso la schermata che mostra i profili che hanno visualizzato il contenuto. Per lasciare il proprio like sarà sufficiente cliccare sul pulsante a forma di cuore che sarà introdotto a fianco della barra di testo. L'aggiornamento della funzione è atteso per le prossime settimane.

Secondo indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Instagram starebbe pensando anche all'aumento della durata dei Reels, i video brevi pensati per lanciare il guanto di sfida al rivale asiatico TikTok: dovrebbero durare fino a 90 secondi, a fronte dei 15 attuali.