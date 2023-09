Novità Microsoft: intelligenza artificiale in Windows 11 e PC Surface aggiornati

Microsoft ha presentato la nuova intelligenza artificiale Copilot in arrivo con il prossimo aggiornamento gratuito di Windows 11 previsto per il 26 settembre.

Copilot è integrato anche in Microsoft 365, nel browser web Edge e in Bing e le sue funzioni possono essere attivate tramite input vocali o testuali. Copilot funzionerà come un'app e sarà richiamabile con un semplice clic del tasto destro del mouse.

Numerose le funzionalità offerte da Copilot. L'intelligenza artificiale di Microsoft sarà in grado di rimuovere automaticamente lo sfondo da una foto; creare un video da pubblicare su Instagram utilizzando le foto delle vacanze; scegliere una playlist musicale per accompagnare studio e lavoro; applicare un’impostazione di Windows; riassumere e creare testi di vario genere ed altro ancora. Nel corso del tempo Microsoft continuerà ad aggiungere funzionalità e connessioni a Copilot alle applicazioni più utilizzate. Inoltre Windows 11 sarà aggiornato con oltre 150 nuove funzionalità che porteranno Copilot e nuove esperienze basate sull'intelligenza artificiale in app come Paint, Photos, Clipchamp e tante altre.

Bing ed Edge saranno arricchiti di nuove funzioni per migliorare l’esperienza utente grazie all’introduzione di avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. In particolare Bing aggiungerà il supporto per l'ultimo modello DALL.E 3 (generazione automatica di immagini) di OpenAI e fornirà risposte più personalizzate basate sulla cronologia delle ricerche; infine verrà introdotta una nuova esperienza di shopping alimentata dall'intelligenza artificiale.

Nuovi notebook Surface

Oltre a Copilot, Microsoft ha presentato anche i nuovi PC Surface Laptop Studio 2 e Surface Laptop Go 3. Surface Laptop Studio 2 conserva il design del precedente modello che permette la transizione dalla modalità Laptop, alla modalità Stage, sino ad arrivare alla modalità Studio.

In particolare, utilizzando il dispositivo nella modalità Studio, Surface Laptop Studio 2 si trasforma in una potente area da disegno per scrivere e disegnare con la Slim Pen 2.

Notebook sempre dotato di schermo touch da 14,4", ora aggiornato con un processore Intel Core i7 (13700H o 13800H), un nuovo coprocessore per l’intelligenza artificiale (Neural Processing Unit) realizzato da Intel ed una quantità di memoria RAM che arriva fino a 64 GB. Proseguiamo con le schede grafiche Intel Iris Xe integrata, Nvidia GeForce RTX 4050 (6 GB di memoria) o GeForce RTX 4060 (8 GB di memoria). Non dimentichiamo lo spazio di archiviazione da 512 GB a 2 TB. Novità anche sulla connettività; sul Surface Laptop Studio 2 troviamo ora uno slot per microSD ed una USB-A, che si affiancano alle due USB Type-C (compatibili con Thunderbolt 4 e USB 4). Citiamo anche il jack da 3,5 mm, il Wi-Fi 6E ed il Bluetooth 5.3.

Proseguiamo con il Laptop Go 3. Questo notebook si distingue dal modello dello scorso anno per il nuovo processore Intel Core i5-1235U di dodicesima generazione.

Infine i prezzi. Surface Laptop Studio 2 è già disponibile in preordine a partire da 2.259 euro con 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda grafica integrata Intel Xe. Surface Laptop Go 3 parte da 909 euro con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.