Il nuovo Surface Laptop 4 di Microsoft è potente e versatile

Microsoft ha annunciato oggi il nuovo Surface Laptop 4, che sarà disponibile in Italia nella versione con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5” e nel modello da 15”, con finiture di metallo, nelle due colorazioni nera e platino.

Surface Laptop 4: due processori

Pensato per un pubblico "consumer e business", conserva il design iconico del suo predecessore Surface Laptop 3 e fa passi avanti importanti sul fronte hardware. Sarà possibile infatti scegliere tra un processore Intel Core di undicesima generazione e il processore mobile AMD Ryzen con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (octa-core), entrambi in grado di garantire grande fluidità d'utilizzo. Per entrambe le opzioni, Microsoft ha collaborato con i produttori per personalizzare il silicio in modo da aumentare le prestazioni e garantire una maggiore durata della batteria.

Surface Laptop 4 di Microsoft include una fotocamera frontale HD integrata con ottime capacità operative in condizioni di scarsa luminosità e un microfono da studio in array, per assicurare una resa audio potente e cristallina. Il nuovo dispositivo Surface permette inoltre di fruire dei propri contenuti preferiti da qualsiasi luogo in maniera immersiva, grazie ad un display touchscreen con 201 PPI e altoparlanti Dolby Atmos. Sarà possibile acquistarlo nelle due versioni:

con schermo da 13,5" a 1149 euro

con display da 15" al prezzo di 1449 euro

Il video promo del nuovo laptop Microsoft