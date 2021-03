Sony, il nuovo obiettivo per fotocamere con autofocus preciso e super effetto bokeh

Sarà disponibile sul mercato a partire da aprile. Si tratta di un obiettivo professionale, ideale anche per girare video in alta definizione

Alta risoluzione

effetto bokeh e autofocus ultrapreciso

design leggero e compatto

Sony ha presentato FE 50 mm F1.2 GM (modello SEL50F12GM), il nuovo obiettivo full-frame della serie G Master che offre un controllo e un’affidabilità di livello professionale. L’apertura massima di F1.2 permette di avere una profondità di campo molto stretta e di dare libero sfogo alla propria espressione creativa. In parallelo, l’eccellente luminosità dell’obiettivo consente tempi di esposizione brevissimi e bassi valori ISO in condizioni di scarsa luminosità, rendendo ideale l'obiettivo per ritratti e video. L'obiettivo del colosso giapponese sarà disponibile sul mercato a partire da aprile.

Alta risoluzione e straordinario effetto bokeh

Il nuovo obiettivo fotografico Sony FE 50 mm F1.2 GM incorpora lenti di ultima generazione, fra cui tre elementi XA (asferici estremi) che contribuiscono a ottimizzare la risoluzione su tutta l’immagine, mantenendo livelli di nitidezza e contrasto elevati, anche alla massima apertura di F1.2. L'obiettivo, inoltre, scatta immagini chiare anche con soggetti in controluce, grazie a un rivestimento ai nanocristalli che riduce al minimo i riflessi interni per eliminare bagliori ed effetti ghost.

Come tutti gli obiettivi della famiglia Sony G Master, anche il nuovo FE 50 mm F1.2 GM crea effetti bokeh alla massima apertura (F1.2); sfruttando l'apertura circolare a 11 lamelle e riduzione dell’aberrazione sferica, l’obiettivo ottiene effetti suggestivi ed equilibrati sia in primo piano sia sullo sfondo.

Il nuovo obiettivo mantiene i soggetti a fuoco anche a basse profondità di campo, con capacità di autofocus e tracking rapide, precise e silenziose grazie a quattro motori lineari XD (eXtreme Dynamic), che garantiscono efficienza e alta potenza. Quando occorre una messa a fuoco precisa, specialmente nelle riprese di video in 4K con tracking dell’occhio umano, l’obiettivo permette all’utente di catturare immagini nitide.

Obiettivo fotografico professionale

L’obiettivo è stato progettato per garantire un controllo semplice e professionale, grazie al Manual Focus a risposta lineare, alla ghiera di messa a fuoco con interruttore on/off e al selettore della modalità di messa a fuoco. Il modello FE 50 mm F1.2 GM vanta anche un design antipolvere e antiumidità, con un rivestimento della parte anteriore in fluoro, che protegge l’obiettivo da impronte digitali, polvere, acqua, olio e altri contaminanti. L'obiettivo è sviluppato usando le più avanzate tecnologie di simulazione e di design ottico di Sony, ed è leggerissimo, solo 778 grammi.