Apple: le app e i giochi migliori del 2022

Apple ha annunciato oggi i vincitori degli App Store Award 2022, premiando app e giochi che hanno ispirato gli utenti a interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e familiari. L'App Store, lanciato nel 2008, attualmente ospita 1,8 milioni di app e viene visitato da oltre mezzo miliardo di persone ogni settimana in 175 regioni.

App iPhone dell’Anno: BeReal



Un innovativo social network che offre all’utente una visione autentica della vita di amici e familiari.

App iPad dell’Anno: GoodNotes 5



App per prendere appunti con un completo supporto per Apple Pencil.

App Mac dell’Anno: MacFamilyTree 10



Permette di esplorare la propria storia familiare tramite interessanti alberi genealogici, collaborando con parenti sparsi in tutto il mondo.

App Apple Watch dell’Anno: Gentler Streak



Aiuta a bilanciare attività fisica e riposo per mantenere uno stile di vita sano.

Gioco iPhone dell’Anno: Apex Legends Mobile



Su iPhone il popolare videogioco battle royale dai ritmi serratissimi.

Gioco iPad dell’Anno: Moncage



Originali rompicapo che giocano con la prospettiva.

Gioco Mac dell’anno: Inscryption



Gioco dark dalla narrazione sperimentale.

Gioco Apple TV dell’Anno: El Hijo



Videogioco stealth spaghetti-western, dove guidi un bambino di 6 anni nella missione per trovare la sua madre.

Gioco Apple Arcade dell’Anno: Wylde Flowers



Esclusivo simulatore di vita, trasporta chi gioca in un mondo magico pieno di personaggi e incantesimi.

Categoria Impatto culturale

Infine tra i vincitori della categoria “Impatto culturale” segnaliamo due interessanti giochi:

Dot’s Home



Con un viaggio nel tempo raccontato in modo avvincente e meditato, Dot’s Home mette in luce le ingiustizie abitative sistemiche e il loro impatto sulle comunità di colore.

Inua



Un’avvincente avventura mistica che permette di ripercorrere eventi storici a cui si mescolano elementi delle tradizioni, del folklore e degli appassionanti racconti del popolo Inuit.

Classifiche Italiane giochi e app per iPhone (prime 3 posizioni):

Giochi iPhone (gratis)

1. Stumble Guys

2. Hay Day

3. Fishdom

Giochi iPhone (a pagamento)

1. Minecraft

2. Monopoly - Classic Board Game

3. Plague Inc.

App iPhone (gratis)

1. VerificaC19

2. TikTok

3. WhatsApp Messenger

App iPhone (a pagamento)

1. iTarga Pro - License Plate

2. Forest: Focus for Productivity

3. TouchRetouch