iPhone 13 Pro: le migliori foto macro

Nel corso di diverse settimane all’inizio di quest’anno, fotografi iPhone in tutto il mondo hanno condiviso le loro migliori fotografie macro (da distanza molto ravvicinata) per la Shot on iPhone Macro Challenge, facendo sembrare epico anche il più piccolo dettaglio nelle immagini scattate con i loro iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Apple annuncia ora i vincitori della Shot on iPhone Macro Challenge, che rappresentano una comunità globale ed eterogenea di fotografi iPhone, con finalisti che arrivano da Cina, Ungheria, India, Italia, Spagna, Tailandia, e Stati Uniti.

Le foto vincitrici dimostrano come la bellezza della fotografia macro stia nella sua capacità di trasformare l’ordinario in qualcosa di straordinario e di far diventare grandi e importanti anche i dettagli più minuscoli. Fra le foto vincitrici ci sono scatti dedicati alla natura con dettagli che probabilmente sfuggirebbero ad occhio nudo, come le gocce di rugiada su una ragnatela.

La linea iPhone 13 Pro è dotata del sistema fotografico più avanzato ad oggi disponibile su iPhone, e, per la prima volta, permette agli utenti di scattare ottime immagini macro.

Per coloro che si sentono ispirati e vogliono scattare le proprie foto in macro, ecco i consigli per chi usa iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max:

- Assicurati di avvicinarti al tuo soggetto - Ti puoi avvicinare fino a 2 centimetri.

- Fissa il punto focale principale vicino al centro dell’inquadratura: è qui che la messa a fuoco è più nitida quando si scattano foto macro con iPhone.

- Se lo desideri, tocca un’area dell’inquadratura per impostare un punto focale specifico.

- Scatta a 0,5x per usare un campo visivo ultra-grandangolare, oppure a 1x se si preferisce un’inquadratura più stretta; l’iPhone passerà automaticamente da una fotocamera all’altra mentre ci si avvicina al soggetto, mantenendo l’inquadratura 1x.

Shot on iPhone Macro Challenge — i vincitori

“Sea Glass” by Guido Cassanelli

Buenos Aires, Argentina

“The Cave” by Marco Colletta

Taranto, Italia

“Art in Nature” by Prajwal Chougule

Kolhapur, Maharashtra, India

“A Drop of Freedom” by Daniel Olah

Budapest, Ungheria

“Leaf Illumination” di Trevor Collins

Boston, USA

“Strawberry in Soda” by Ashley Lee

San Francisco, USA

“Volcanic Lava” by Abhik Mondal

New Milford, New Jersey, USA

“Honeycomb” by Tom Reeves

New York City, USA

“Hidden Gem” by Jirasak Panpiansin

Chaiyaphum City, Thailandia

“The Final Bloom” by Hojisan

Chongqing, Cina