Una carota di ghiaccio ci porterà indietro nel tempo di 1,5 milioni di anni

Una sfida senza precedenti per gli studi di paleoclimatologia. In Antartide, nel campo remoto di Little Dome C, - dove le temperature variano tra -40 e -52°, a 3.233 metri sul livello del mare - si è conclusa con successo la prima campagna di perforazione del progetto 'Beyond Epica Oldest Ice'. L’obiettivo è quello di tornare indietro nel tempo di 1 milione e mezzo di anni, alla scoperta delle temperature e della concentrazione dei gas serra del passato, attraverso l’analisi di una carota di ghiaccio estratta dalla profondità della calotta.

Finanziato dalla Commissione europea con 11 milioni di euro, il progetto si estende per sette anni ed è coordinato da Carlo Barbante, direttore dell’Istituto di scienze polari del Cnr - che ha sede a Venezia - e professore all’Università Ca’ Foscari Venezia. Sono in tutto dodici i centri di ricerca partner, di dieci Paesi europei e non. Per l’Italia oltre al Cnr e all’Università Ca’ Foscari, partecipa anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), incaricata insieme all’Istituto polare francese del modulo di lavoro relativo alla logistica.

Raggiunti 130 metri di profondità in pochi mesi

Dalla fine di novembre all’inizio di gennaio, il team internazionale ha raggiunto in pochi giorni la profondità di 130 metri, dove il ghiaccio conserva le informazioni sul clima e l’atmosfera di circa 3000 anni fa. I primi campioni di ghiaccio di Beyond Epica sono stoccati ora presso la base italo-francese di Concordia, sul plateau antartico orientale.

Durante i prossimi anni, questi campioni e, soprattutto quelli che saranno raccolti durante le prossime campagne, saranno trasportati nei laboratori europei. Obiettivo è quello di raggiungere una profondità di circa 2700 metri, che rappresenta lo spessore del ghiaccio a Little Dome C.