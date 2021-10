In missione nel deserto israeliano: sei astronauti simulano la vita su Marte

Resteranno in isolamento fino alla fine di ottobre, in condizione analoghe a quelle che troverebbero sul pianeta Marte. Sono i sei astronauti che in questi giorni hanno preso parte alla complessa simulazione di una missione nel Makhtesh Ramon, un vasto cratere situato nel deserto del Negev (Israele) che si contraddistingue per un terreno molto arido, molto simile a quello del "Pianeta Rosso".

Gli astronauti studiano la vita su Marte

La missione-simulazione, organizzata dall'Austrian Space Forum (Sasic) in collaborazione con l'Agenzia israeliana per lo spazio (Isa) si chiama Amadee-20 e vedrà l'ipotetico equipaggio impegnato in missioni ed esperimenti funzionali alle future esplorazioni dell'uomo su Marte.

In particolare, ai sei astronauti - provenienti da Portogallo, Spagna, Germania, Olanda, Austria e Israele - sono stati assegnati ventiquattro compiti, tra questi anche quelli che riguardano: