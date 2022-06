WhatsApp: arriva una nuova funzione per modificare i messaggi?

Su WhatsApp potrebbe presto arrivare una nuova funzione per correggere i messaggi già inviati senza dover eliminare e riscrivere il testo. Nulla di ufficiale, intendiamoci: per ora siamo nel campo delle indiscrezioni. E' il blog Wabetainfo a riportare la notizia secondo cui l'app di messaggistica sta sviluppando l'opzione 'edit' che consente di correggere i messaggi testuali, come anticipa.

Probabilmente, la funzione non prevede che venga conservata la 'storia' del messaggio: la versione corretta, quindi, sovrascriverà la precedente. Non è escluso però che vengano apportate modifiche al piano attualmente noto. Rimane da definire quale sarà la finestra temporale entro la quale sarà possibile intervenire: la correzione, in sostanza, dovrebbe essere possibile solo entro un determinato lasso di tempo. La novità con ogni probabilità sarà disponibile per dispositivi iOS, Android e per la versione desktop.