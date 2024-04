Nuovi Monitor gaming AOC G4X a meno di 200 euro

Da Agon by AOC arriva una nuova serie di monitor gaming composta da due modelli: il 24G4X da 23,8 pollici (60 cm) e il 27G4X da 27 pollici (68 cm). Questi modelli sono pensati per i videogiochi, ma sono ovviamente adatti anche per attività di editing, streaming, office e tanto altro.

Entrambi i monitor sono dotati di pannelli Fast IPS con risoluzione Full HD (1920x1080), colori naturali e ampi angoli di visione. Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la frequenza di aggiornamento di ben 180 Hz, i tempi di risposta GtG fino a 1 ms e la compatibilità con NVIDIA G-Sync. I monitor supportano anche lo standard HDR10, per una grafica vivida e un’ottima resa cromatica. Ricordiamo anche gli altoparlanti integrati, l'uscita per le cuffie e gli ingressi con due HDMI ed una DisplayPort.

I modelli 24G4X e 27G4X vantano un design completamente nuovo, che si ispira alle linee nette e all'estetica insolita di un velivolo stealth. Con particolari in grigio scuro e forme triangolari sul retro, questi monitor presentano un look moderno che si abbina perfettamente a vari sistemi di gioco.

I modelli sono dotati di una base più compatta rispetto al passato che offre ampio spazio per tastiera e mouse. Entrambi i modelli sono dotati di un supporto ergonomico che consente di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione.

I monitor 24G4X e 27G4X sono dotati anche di una completa interfaccia utente, facilmente personalizzabile dal giocatore. L'OSD (On Screen Display) offre agli utenti la possibilità di attivare avanzate funzioni come il nuovo mirino intelligente che può cambiare colore rispetto allo sfondo, migliorando la precisione della mira e dando ai gamers un vantaggio nei giochi.

Garanzia, disponibilità e prezzi

Entrambi i monitor 24G4X e 27G4X hanno una garanzia di 3 anni e sono già disponibili con un prezzo di listino rispettivamente di 169,00 euro e 199,00 euro.

