Agon Pro: super monitor OLED da 44 pollici

Da Agon by AOC arriva il nuovo monitor Agon Pro AG456UCZD. Si tratta di un modello di fascia alta destinato, in particolare, agli appassionati di videogiochi.

Iniziamo dal raffinato design con cornici sottilissime su tutti i lati. Monitor da ben 44,5 pollici (113 cm), in formato panoramico 21:9, con risoluzione WQHD 3440x1440, dotato di curvatura 800R. Non dimentichiamo la frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz e un tempo di risposta GtG di 0,03 ms.

Soluzioni che offrono una superficie davvero ampia ed un'esperienza visiva coinvolgente. In particolare, grazie alla curvatura 800R, alle dimensioni di 44,5″ e all’elevata velocità del pannello, il monitor di AOC risulta particolarmente adatto per simulazioni di corse e per i titoli FPS o d'azione.

Ricordiamo anche la luminosità di picco di 1000 nits, il trattamento antiriflesso e la profondità di colore nativa di 10 bit, con 1,07 miliardi di colori disponibili.

Inoltre l'ampia copertura cromatica del monitor, pari al 100% di sRGB e al 98,5% di DCI-P3, è perfetta non solo per il gaming, ma anche per la creazione di contenuti e per lo streaming. Monitor ottimo anche per il multitasking, offrendo un ampio spazio di lavoro adatto per aprire più finestre contemporaneamente. Il monitor è compatibile con NVIDIA G-SYNC e supporta l’Adaptive-Sync e funzioni come Flicker-Free e Low Blue Mode per ridurre l’affaticamento visivo.

Completa la connettività che include due DisplayPort 1.4, un hub USB 3.2 a 4 porte, una porta USB-C con Power Delivery da 90W e uno switch KVM per il controllo di più dispositivi.

Garanzia, disponibilità e prezzo

Agon Pro AG456UCZD viene fornito con una garanzia di 3 anni, che copre il burn-in dell'OLED, ed è già disponibile al prezzo di 1.299,00 euro.