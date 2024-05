Philips Evnia: super monitor OLED da 49 pollici

Philips ha presentato il nuovo monitor 49M2C8900L, l'ultimo modello della serie premium 8000. Pensato, in particolare, per gli appassionati di videogiochi, vanta caratteristiche di fascia alta come il pannello QD OLED, lo schermo SuperWide 32:9 (48,9 pollici), la risoluzione 5.120 x 1.440, l'illuminazione Ambiglow e il suono DTS.

Immagini coinvolgenti e di alta qualità

Il pannello QD (Quantum Dot) OLED è una delle caratteristiche distintive del Philips Evnia 49M2C8900L. Con certificazione HDR True Black 400, il pannello QD OLED, combinato con la curvatura 1800R del monitor, offre un'esperienza coinvolgente e di alta qualità a tutti i giocatori. Il QD-OLED garantisce un contrasto elevato, neri intensi e una visualizzazione da qualsiasi angolazione, con un’elevata luminosità e colori vivaci.

Modello dalle dimensioni decisamente elevate, paragonabile a due monitor da 27”, 16:9, QHD, affiancati.

Il Philips Evnia 49M2C8900L vanta anche un refresh rate di 144 Hz, per un’elevata fluidità nei videogiochi, e la tecnologia Smart Image Game, che ottimizza le prestazioni nei videogames.

Citiamo anche l'avanzata tecnologia Ambiglow in grado di migliorare i contenuti sullo schermo creando un alone di luce dal monitor. Il processore integrato analizza il contenuto delle immagini e adatta continuamente il colore e la luminosità della luce emessa.

Non dimentichiamo gli ingressi: 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C.

Avanzate caratteristiche audio ed elegante design

L’audio stereo con speaker da 30 W e la funzione DTS del monitor Philips Evnia 49M2C8900L contribuiscono ad un'esperienza gaming di alto livello.



Il Philips Evnia 49M2C8900L è un monitor versatile, pensato anche per l’uso quotidiano. Funzioni come lo switch KVM integrato MultiClient, la modalità Low Blue Light ed il supporto regolabile in altezza ne garantiscono elevata flessibilità con un semplice passaggio da una sorgente all’altra, comfort ergonomico e protezione per gli occhi.

Oltre alle sue caratteristiche funzionali, Philips Evnia 49M2C8900L è dotato di un raffinato design, vincitore di vari premi internazionali.

Prezzi e disponibilità

Il monitor Philips Evnia 49M2C8900L è disponibile ad un prezzo di 999 euro.

