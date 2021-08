Aprilia lancia un nuovo monopattino elettrico pensato per la città

Non solo moto e scooter: eSR2 è il nuovo monopattino firmato Aprilia. La linea di mezzi leggeri nata dall’accordo di licenza tra la casa di Noale (Venezia) e MT Distribution è stato pensato per essere utilizzato in modo confortevole in città, grazie al supporto offerto dalla doppia sospensione anteriore e dalla connessione all’app integrata.

Aprila lancia un monopattino

Aprilia eSR2 è caratterizzato da design e grafiche originali. Il frontale è caratterizzato dagli steli cromati delle nuove sospensioni anteriori, in grado di attutire i colpi e le vibrazioni trasmesse dal manto stradale, anche se irregolare. Le prestazioni di eSR2 sono sempre sotto controllo grazie all’introduzione di una app integrata, interamente progettata e sviluppata da Italdesign, azienda specializzata nella realizzazione di servizi per l’industria della mobilità.

Le caratteristiche

Aprilia eSR2 è spinto da un motore brushless da 350 W che richiede una manutenzione minima. Il motore è alimentato da una batteria da 288 Wh che consente di percorrere fino a 25 km con una carica.

L’esperienza di guida è resa più confortevole grazie all’utilizzo di pneumatici con camera d’aria da 10’’ e del doppio freno a tamburo anteriore e freno elettrico posteriore. La sicurezza su strada è inoltre garantita dai fanali a led, anteriore e posteriore, che assicurano visibilità in situazioni di guida notturna o di ridotta luminosità. Aprilia eSR2 è disponibile nei canali della grande distribuzione, nei grandi negozi di elettronica di consumo e nei principali store online a 559 euro.