Mouse e tastiera wireless Trust Trezo: silenziosi, comodi, low cost e attenti all’ambiente

Trust presenta il nuovo set tastiera + mouse Trezo: completi accessori senza fili (con ricevitore USB) per il nostro Pc, dalle complete caratteristiche.

Dispositivi innanzitutto attenti all’ambiente: prodotti realizzati con l’85% di plastica riciclata e con imballaggio in fibre di legno riciclate.

Accessori, inoltre, con tasti morbidi e super silenziosi adatti ad ogni ambiente lavorativo. Non dimentichiamo l’elevata autonomia: fino a 48 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse. Curato anche il design ergonomico con la tastiera dotata di un comodo e ampio poggiapolsi ed il mouse progettato per adattarsi ad entrambe le mani.

Tra le varie caratteristiche tecniche della tastiera ricordiamo anche i pulsanti multimediali e la resistenza ai liquidi. Passiamo al mouse con velocità del cursore regolabile (1000/1400/1800 DPI) e raggio d’azione fino a 10 metri.

Infine il prezzo del set tastiera + mouse Trezo acquistabile a 39,90 euro.

Scopri di più su Amazon