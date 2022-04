Elon Musk vuole comprare Twitter e lancia un'Opa da 43 miliardi

Il miliardario Elon Musk si è offerto di acquistare Twitter per un controvalore di circa 43 miliardi di euro. Il prezzo di offerta di Musk di 54,20 dollari per azione rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Twitter. "Twitter deve essere trasformato in una società privata - ha detto Musk in una lettera al presidente di Twitter Bret Taylor - La mia offerta è la mia offerta migliore e finale e se non viene accettata, dovrei riconsiderare la mia posizione di azionista", ha detto Musk.

Il 4 aprile l'Musk - attualmente l'uomo più ricco del mondo - che controlla anche Tesla, aveva rivelato per la prima volta di detenere una quota di circa il 9% e aveva lanciato idee e proposte di cambiamento per il social. La società gli aveva offerto un posto nel consiglio di amministrazione dopo l'annuncio della sua partecipazione, che lo ha reso il maggiore azionista individuale ma Musk aveva deciso di non accettare la proposta.

Musk aveva rinunciato perché la posizione nel Cda gli avrebbe impedito una possibile acquisizione della società. Elon Musk punta a ritirare Twitter dal listino di Borsa.