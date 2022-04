I protagonisti sono sempre loro: Musk entra nel Cda di Twitter, e Bezos lo sfida sui satelliti

Twitter ha annunciato l'ingresso nel suo consiglio di amministrazione di Elon Musk, il suo maggiore azionista e uno dei suoi maggiori critici. L'annuncio a sorpresa spinge i titoli del social che cinguetta a Wall Street, dove arrivano a guadagnare oltre il 6%, e arriva nel giorno in cui Forbes per la prima volta incorona il patron di Tesla l'uomo più ricco al mondo con una fortuna, all'11 marzo, stimata in 219 miliardi di dollari. Il 'nemico' Jeff Bezos, invece, lo segue al secondo posto con 171 miliardi.

Bezos sfida Musk sui satelliti

La sfida tra i due miliardari non si gioca solo sui conti in banca. Nella rivalità che da mesi li contraddistingue, Bezos lo sfida nei satelliti internet annunciando un investimento miliardario per portare la flotta di Project Kuiper, la divisione di Amazon per le reti a banda larga, nell'orbita bassa della Terra. Musk con la sua Starlink parte in vantaggio nella sfida per l'internet via satellite, ma Bezos non intende restare a guardare e spinge sull'acceleratore per recuperare il terreno perso e tentare il sorpasso.

Bezos lancia il guanto di sfida, ma Musk è però concentrato su Twitter, di cui ha acquistato una quota del 9,2% sollevando non poche perplessità da parte della Sec per i tempi della comunicazione ufficiale. Il patron di Tesla siederà nel consiglio di amministrazione di Twitter fino al 2024. Nel suo nuovo ruolo non potrà aumentare la sua partecipazione nella società oltre il 15%. Parag Agrawal, il numero uno della società, si dice "emozionato" dall'ingresso di Musk: "crede nel servizio e ne è anche critico. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per essere più forti nel lungo termine". Per parte sua, Musk si è detto pronto a lavorare per effettuare importanti miglioramenti nei prossimi mesi.