Il mistero del like dell'account del Papa alla modella brasiliana su Instagram

All'inizio sembrava la solita fake news che rimbalza sui social. Poi pian piano la notizia ha cominciato a prendere forma. Fino a oggi quando è stata annunciata addirittura un'indagine interna. È possibile che l'account del Papa abbia messo un like a una foto su Instagram di una modella brasiliana? Sembra proprio di sì visto che dalla Santa Sede si stanno preoccupando di verificare chi abbia potuto fare quest'errore con l'account ufficiale del Santo Padre. L'account è gestito da diverse persone e adesso è caccia a chi ha commesso l'errore. Chissà se per metterlo all'indice come una volta o semplicemente per una ramanzina sta di fatto che è partita una vera e propria indagine interna nel Vaticano.

L'indagine interna

Ad annunciarlo è stato un portavoce della Santa Sede al The Guardian di Londra. In ogni caso il portavoce si sente di “escludere che il mi piace arrivi dalla Santa Sede”. La notizia che però ha fatto il giro del mondo ha imposto ai vertici della Chiesa di indagare sul caso social. Secondo l'agenzia di stampa cattolica Cna, diverse persone hanno accesso all'account e l'indagine interna servirà a capire cosa sia successo e se veramente il mi piace sia partito dai server vaticani. La notizia è cominciata a girare martedì scorso quando alcune testate internazionali di gossip hanno cominciato a rilanciarla con tanto di screen che provava il “cuore” messo dall'account di Papa Francesco.

Chi è la modella Natalia Garibotto

Mi piace di cui però dopo pochi minuti non c'era già più traccia sull'account ufficiale della modella Natalia Garibotto. Nella foto in questione la procace modella posava vestita da scolaretta. Uno dei tanti scatti e set fotografici che ci sono sul suo account, nemmeno il più recente a dire il vero. Quella foto avrebbe, però, attirato l'attenzione di chi gestisce il profilo vaticano. In realtà al momento non è possibile provare che il mi piace sia partito effettivamente dal profilo ufficiale del Papa e non sia frutto di una manomissione grafica per creare una bolla social. Di certo se si è trattato di una manomissione per ottenere visibilità il risultato è stato raggiunto in pieno. La pagina della modella, e una serie di account alias già esistenti o creati al momento, hanno ottenuto milioni di visite. Dopo le testate di gossip anche testate più accreditate hanno cominciato a trattare la vicenda fino ad arrivare ai piani alti della Santa Sede che non hanno più potuto evitarla o derubricarla a bufala social. Sta di fatto che l'indagine del Vaticano potrebbe far uscire qualcosa di certo sulla vicenda e siamo sicuri che a piazza San Pietro e dintorni su certi argomenti non ci vadano così leggeri.