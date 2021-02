Vodafone, ecco Neo: lo smartwatch per bambini con i personaggi della Disney

Il nuovo dispositivo permette ai genitori di monitorare i figli via app. I più piccoli potranno scegliere un "assistente" virtuale, tra i personaggi dei cartoni preferiti

Vodafone ha lanciato Neo, lo smartwatch per bambini con i personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Per il lancio ufficiale, la società di telefonia mobile e Disney hanno unito la loro esperienza per realizzare un dispositivo che coniughi funzionalità, design e divertimento. Il risultato è uno smartwatch che permette ai genitori di restare connessi con i propri figli interagendo con loro attraverso chiamate, chat ed emoji, e ai più piccoli di essere più indipendenti e muovere i primi passi nel mondo digitale.

Neo, lo smartwatch Vodafone con i personaggi Disney

Neo è uno smartwatch che consente, di fatto, di "responsabilizzare" i più piccoli, e al contempo ai genitori di mantenere la situazione sotto controllo quando i figli sono lontani, sfruttando:

chiamate

chat

videomessaggi

La Vodafone Smart App permette a genitori e familiari il controllo totale dell’esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la "Modalità Silenziosa" e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo. Il calendario e il meteo danno maggiore indipendenza ai più piccoli mentre i genitori possono impostare anche eventi e promemoria.

Un dispositivo, Neo di Vodafone, che permette ai più piccoli di divertirsi: possono infatti scegliere il proprio "assistente" personale, scegliendo tra Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l'Avenger di turno, solo per citarne alcuni. I bambini possono anche cambiare il personaggio selezionato quando vogliono e divertirsi con un'attività a tema che riproduce gli effetti sonori dei personaggi selezionati quando iniziano a muoversi.