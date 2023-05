Netflix restringe l'abbonamento solo al nucleo domestico: cosa cambia

Netflix ha annunciato che sarà necessario pagare un extra per condividere i codici di accesso al servizio di streaming con persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare. La novità, più volte annunciata, arriva anche in Italia nell'ambito della strategia della piattaforma di incrementare i ricavi dopo un 2022 chiuso con una perdita di abbonati. Lo scorso anno la piattaforma aveva aggiunto un abbonamento più economico con pubblicità alla fine del 2022, una modalità che conta quasi 5 milioni di utenti attivi mensili. Ora la nuova stretta.

"Più di 100 milioni di famiglie condividono il loro account, il che influisce sulla nostra capacita' di investire in grandi film e serie TV", aveva dichiarato Netflix a febbraio in un comunicato. La nuova formula già testata in particolare in Canada, prevede prezzi che variano da Paese a Paese e l'Italia avrà una sorta di condizione di favore: le famiglie statunitensi dovranno pagare quasi 8 dollari in più al mese per consentire a un ospite di utilizzare il proprio account.

In Italia si dovrà pagare un costo ulteriore pari a 4,99 euro al mese, scrive Netflix nella mail che ha iniziato a inviare ai propri abbonati. Nelle mail agli abbonati italiani Netflix chiarisce che si potrà condividere il proprio abbonamento solo tra persone che vivono insieme e fanno parte dello stesso nucleo domestico ovvero l'accesso alla stessa connessione internet di base, quella a cui è connessa la tv dove verrà impostato il nucleo familiare. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano l'account Netflix sulla stessa connessione Internet di questa tv apparterranno automaticamente allo stesso Nucleo domestico Netflix. Gli utenti (e quindi i dispositivi) del nucleo così registrati potranno poi vedere Netflix anche in viaggio o in vacanza. Mentre per tutti gli altri (amici, familiari o conoscenti non appartenenti al nucleo) ci saranno due opzioni: fare un nuovo abbonamento Netflix per un nuovo nucleo domestico oppure acquistare un utente extra al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.