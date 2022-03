Netflix e i rincari per chi condivide l'account: la situazione

E’ ora ufficiale: chi condivide l'account Netflix fuori dal proprio nucleo familiare dovrà pagare un extra. La celebre piattaforma di streaming ha, infatti, comunicato sul suo blog la volontà di mettere un freno al fenomeno della condivisione dell'account al di fuori del nucleo familiare. Ricordiamo infatti che, secondo i termini di servizio di Netflix, l’account di un cliente “non può essere condiviso al di fuori della propria famiglia”. Fenomeno largamente diffuso che ha, ovviamente, ridotto gli introiti del celebre servizio di streaming.

Per ora si tratta di un test riservato a soli tre Paesi: Cile, Costa Rica e Perù. Netflix ha dichiarato che si tratta di un test limitato, e che prima di apportare cambiamenti nel resto del mondo analizzerà bene l'andamento di questa modifica nei tre Paesi in questione.

Scendendo nel dettaglio, gli utenti Standard e Premium di questi tre Paesi potranno aggiungere account secondari per un massimo di due persone non conviventi. Ognuno di questi account avrà un suo profilo ed i suoi contenuti consigliati (importabili anche da profili esistenti) e login e password univoci. Questi i prezzi della nuova funzionalità: 2.380 CLP (2,67€) in Cile, 2,99 USD (2,73€) in Costa Rica e 7,9 PEN (1,92€) in Perù.

Ricordiamo, infine, che all’inizio dell’anno Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti negli Stati Uniti e in Canada per tutti e tre i piani del suo servizio. Al momento non ci sono notizie riguardo aumenti per il nostro Paese.