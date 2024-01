Ninetygo 90 Go: il giaccone low cost auto-riscaldante di Xiaomi

Oggetto oggi della nostra recensione è la giacca 90 Go di Ninetygo, brand dell’universo Xiaomi. Giaccone che si distingue per la presenza al suo interno di un sistema elettrico di riscaldamento alimentato da un power bank. Un capo di abbigliamento dallo stile classico, impermeabile e con cappuccio.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Ninetygo 90 Go.

Design

La Ninetygo 90 Go si presenta con un design classico, disponibile purtroppo in un'unica colorazione nera. Giacca realizzata in poliestere opaco impermeabile. Iniziamo dalla zona superiore dove troviamo un grande cappuccio, non rimovibile, ed un collo imbottito antivento con rivestimento interno morbido.

Non dimentichiamo le otto tasche disponibili; due superiori con chiusura a zip, due in basso con chiusura a strappo con velcro, due laterali senza chiusura ed una interna con bottone. Infine sul fianco destro è presente un’ulteriore tasca con zip utile per ospitare il powerbank in grado di alimentare il sistema riscaldante che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Passiamo all'imbottitura del giaccone con all'interno l'80% di piume d'oca e un 20% di piuma generica. Giacca dotata di un doppio sistema di chiusura con zip e a strappo in velcro. Ricordiamo, infine, il cordino interno per la regolazione dell’ampiezza della giacca sulla vita e i polsini con chiusura a strappo.

Ninetygo 90 Go è disponibile in tre taglie (S, L e XL) e può essere lavata sia a mano che in lavatrice.

Tecnologia riscaldante

Analizziamo ora il sistema riscaldante integrato realizzato tramite varie resistenze. All'interno della giacca troviamo 3 zone di riscaldamento: due sulle spalle e un’area più ampia sulla schiena. Un sistema basato, secondo le dichiarazioni dell'azienda, su nanotubi di carbonio, con rivestimento interno, di color argento, riflettente per limitare la dispersione del calore.

Analizziamo ora l'alimentazione ed il controllo del sistema riscaldante. All’interno della tasca dedicata, presente sul lato destro, troviamo un cavo con presa USB-A da collegare ad un powerbank da acquistare separatamente. Una volta effettuato il collegamento, sarà poi possibile riporre il powerbank ed il cavo nella tasca e controllare l'alimentazione tramite il pulsante dedicato presente sempre sul lato destro della giacca. Comando, un po’ scomodo da raggiungere, che consente anche di selezionare i 4 livelli d’intensità del sistema riscaldante, visualizzati tramite un led multicolore integrato nel pulsante (rosso - 58 gradi, viola - 48 gradi, verde - 42 gradi e bianco 38 gradi).

Per l’attivazione del sistema è necessario attendere un breve periodo di tempo, variabile in base alla potenza del power bank. Utilizzando una batteria capace di erogare 40W la temperatura sarà raggiunta in pochi secondi, secondo le dichiarazioni di Ninetygo. L’azienda, inoltre, consiglia un powerbank con una capacità tra i 10.000 e i 20.000 mAh.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sulla Ninetygo 90 Go è positiva. Giaccone dallo stile classico, resistente e ben realizzato, disponibile purtroppo in un’unica colorazione. Giacca un po’ ingombrante e pesante, adatta in particolare per i climi particolarmente freddi. Curati i materiali e le finiture, ottima l'imbottitura interna, a cui si aggiunge l’efficace sistema riscaldante per spalle e schiena, capace di garantire un elevato comfort anche nelle più fredde giornate invernali. Peccato per l’assenza di una zona di riscaldamento frontale e per il cappuccio non removibile.

Molto buona la vestibilità, con la giacca che risulta comoda da indossare, con la misura della taglia abbastanza precisa.

Non dimentichiamo l’autonomia. Durante le nostre prove abbiamo utilizzato un power bank da 20.000 mAh, sempre alla massima potenza, capace di fornire oltre 10 ore di autonomia.

Infine il prezzo della Ninetygo 90 Go acquistabile qui in offerta a soli 89 euro, utilizzando il codice sconto NINETY30TODAY (prezzo di listino 199 euro).