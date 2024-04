Nothing Ear e Ear (a): completi auricolari dalle avanzate caratteristiche

Nothing ha annunciato oggi il lancio di due nuovi auricolari wireless: Nothing Ear e Nothing Ear (a). La terza generazione delle cuffie del marchio inglese abbandona quest’anno l'identificazione numerica e si suddivide in due diversi prodotti: gli auricolari Nothing Ear pensati per gli audiofili che cercano la migliore qualità del suono e i Nothing Ear (a) di fascia più bassa, ma comunque equipaggiati con avanzate funzionalità come la cancellazione attiva del rumore e l’audio ad alta risoluzione.

Nothing Ear

Nothing Ear conservano l’iconico design semitrasparente degli auricolari Nothing e la stessa forma dei precedenti Ear (2). Importanti aggiornamenti all’interno, con un nuovo driver dinamico da 11 mm, realizzato in materiali pregiati e selezionati per offrire un suono più autentico, tra cui un diaframma in ceramica che consente alti più nitidi. Il design a doppia camera è stato aggiornato rispetto a quello di Ear (2), con due prese d’aria aggiuntive per migliorare il flusso d’aria e offrire un suono più chiaro.

Gli auricolari Ear supportano il codec LHDC 5.0 e LDAC per lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth. Possono raggiungere fino a 1 Mbps, 24 bit/192 kHz con LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) e fino a 990 kbps e 24 bit/96 kHz con LDAC.

Ear offrono una cancellazione del rumore quasi due volte superiore a quella di Ear (2). Inoltre, il driver più compatto delle nuove Ear ha consentito di inserire nelle cuffie una batteria più grande, con una durata superiore del 25% rispetto a Ear (2): 40,5 ore dopo una carica completa con la custodia di ricarica o 8,5 ore di riproduzione non-stop. Inoltre dieci minuti di ricarica rapida forniscono dieci ore di ascolto. Ear supportano anche la ricarica wireless a 2,5W.

Gli auricolari Ear sono dotati della tecnologia Clear Voice, ora in versione 3, con un nuovo design dei microfoni.

Nothing Ear (a)

Proseguiamo con gli auricolari di fascia più bassa, Nothing Ear (a). Queste cuffie conservano gli elementi trasparenti caratteristici del marchio, ma con un inedito design per auricolari e custodia. Ear (a) è, inoltre, il primo device di Nothing che viene prodotto anche in un colore diverso dal bianco e dal nero: il giallo.

Equipaggiate con un diverso driver dalla costruzione più semplice, adottano lo stesso sistema di soppressione dei rumori delle Ear. Sono certificati Hi-Res Audio e compatibili con il codec LDAC, in grado di trasmettere ad alta risoluzione su connessioni Bluetooth fino a 990 kbps a 24 bit/96 kHz.

La batteria da 500 mAh di Ear (a) nella custodia e la batteria da 46 mAh in ciascun auricolare consentono fino a 42,5 ore di riproduzione musicale. Non manca la ricarica rapida: dieci minuti di carica consentono dieci ore di riproduzione musicale.

Integrazione con ChatGPT

Nothing ha ora integrato ChatGPT negli auricolari e nel sistema operativo dei suoi smartphone per offrire agli utenti un accesso istantaneo a questa potente tecnologia. Grazie a questa nuova collaborazione, gli utenti di smartphone Nothing saranno in grado di utilizzare ChatGPT direttamente dagli auricolari Nothing, compresi i nuovi Ear e Ear (a).

Prezzi e disponibilità

Ear e Ear (a) sono già ordinabili rispettivamente a 149 euro e 99 euro su nothing.tech.