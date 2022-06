iOS 16 e nuovi MacBook: tutte le novità di Apple

Una funzione 'privacy' per proteggere le vittime di abusi. Si chiama Safety Check ed è una nuova voce all'interno del menu del prossimo sistema operativo per smartphone, iOS 16 che arriverà in autunno su iPhone, introdotto da Tim Cook nel corso dell'annuale conferenza degli sviluppatori. Come spiegato dal numero uno di Cupertino, la nuova funzione permetterà agli utenti di proteggere la loro vita personale in maniera veloce, con un singolo clic.

iOS 16, nuovo sistema operativo iPhone

Tra le altre novità del nuovo sistema operativo, che sarà di serie sui nuovi iPhone 14, ci saranno anche novità sul fronte dei messaggi già inviati (che si potranno cancellare) e sulla funzione di dettatura del testo con la tastiera, che resta aperta mentre si detta per corregere velocemente gli errori. Arriva anche una maggiore personalizzazione sulla schermata di blocco per l'iPhone, con maggiori informazioni sulle applicazioni preferite e anche per Apple Pay che permetterà di pagare a rate.

watchOS 9

Apple ha presentato in anteprima anche watchOS 9, che arricchisce di nuove funzioni ed esperienze uleriormente migliorate il sistema operativo per dispositivi wearable più importante al mondo. Chi ha un Apple Watch potrà scegliere tra ancora più quadranti, con complicazioni altamente personalizzabili e ricche di dettagli. L’app 'Allenamento' aggiornata offre metriche evolute, viste, ed esperienze di workout ispirate ad atleti e atlete di alto livello per aiutare l’utente a fare attività fisica come mai prima. watchOS 9 introduce l’analisi delle fasi del sonno e la nuova funzione “Cronologia fibrillazione atriale” approvata dalla FDA, che fornisce informazioni ancora più dettagliate sulla salute cardiaca dell’utente.

Ventura: il nuovo MacOS

Cook ha quindi introdotto in anteprima macOS Ventura, la nuova versione del sistema operativo desktop per Mac. Tra le funzioni, 'Stage Manager' offre un modo tutto nuovo di rimanere concentrati sull’attività che si sta svolgendo, con la possibilità di passare facilmente da un’app o una finestra all’altra. La funzione 'Continuity' della fotocamera permette di usare l’iPhone come webcam del Mac, e con l’arrivo di 'Handoff' in FaceTime, si può iniziare una chiamata FaceTime su iPhone o iPad e trasferirla fluidamente sul Mac.

Non solo sistemi operativi: Apple ha presentato anche MacBook Air, completamente riprogettato, e MacBook Pro da 13" aggiornato, entrambi con il nuovo chip M2 per un ulteriore salto in avanti rispetto alle prestazioni e alle capacità del processore M1. Con un nuovo design sottile e prestazioni ancora superiori, MacBook Air ha un display Liquid Retina più grande da 13,6", una videocamera FaceTime HD a 1080p, un sistema audio a quattro altoparlanti, una batteria che dura fino a 18 ore1 e la ricarica MagSafe. È disponibile in quattro colori: argento, grigio siderale, mezzanotte e galassia.

I nuovi MacBook

Anche MacBook Pro 13", il secondo portatile più venduto al mondo, ha ora il chip M2 con prestazioni eccezionali, fino a 24GB di memoria unificata, accelerazione ProRes e fino a 20 ore di autonomia della batteria, il tutto in un design compatto. Si aggiungono anche gli ancora più potenti MacBook Pro da 14" e 16" con chip M1 Pro e M1 Max, che vanno a completare la linea di portatili.